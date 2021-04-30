44 жертвы праздника

Число погибших в результате трагедии, произошедшей на севере Израиля в ночь на 30 апреля во время проведения иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, достигло 44 человек и более 100 получили ранения, сообщает газета The Jerusalem Post.

На месте случившегося собралось около 100 тысяч человек, что привело к давке и обрушению конструкций. В настоящее время сообщается о 44 погибших и 103 раненых, которые экстренно эвакуируются в ближайшие госпитали, для чего задействованы шесть вертолётов и несколько десятков машин скорой помощи.

На месте трагедии, наряду с гражданскими, работает спасательная команда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Развёрнут полевой госпиталь.

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В общем, понятно, до последнего времени в Израиле дейстьвовал жесткий карантин, но после вакцинации почти 100% населения режим был ослаблен, и люди бросились делать то, что до недавнего времени было им недоступно. Например, собираться по 100 тысяч человек на праздник.

Разумеется, такое могло произойти где угодно - в Москве или Нью-Йорке, и даже в Риме или Киеве. И, кстати, обязательно где-нибудь в какой-то форме повторится.

Мы и правда стали какой-то "культурой праздника". Впечатление, что никто не работает, а только ищут возможности куда-то пойти и потусить. А издержки - вот они. От Ходынки до горы Мерон, что несомненно войдет теперь в историю Израиля.

Массовые скопления народа - не только праздники, но и политические манифестации, поездки в метро в часы пик или "черные пятницы" в крупных торговых сетях стали, кстати, одним из важнейших факторов быстрого распространения коронавирусной инфекции. Ну а теперь массовые мероприятия по случаю отмены режима - тоже уносят жизни.

А.Б.