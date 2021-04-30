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Московский листок

С красной Пасхой!

Опубликовано 30.04.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 1

ссср пасха первомай
С красной Пасхой!

По долгу службы вынуждена составлять всякие официальные поздравления. Приходится и читать. В этом году — просто изумительные варианты попадаются. 

К примеру, Первомай, совпавший нынче с Великой Субботой, стал как бы частью Светлого Христова Воскресенья. Поэтому поздравляют сразу с обоими праздниками. А на открытке — крестьянские дети на фоне радуги. Помню, пару лет назад Собянин устроил на Пушкинской инсталляцию: на фоне гигантских раскрашенных яиц, ассоциировавшихся с динозаврами, расположились якобы гипсовые пионеры в красных галстуках и с горнами в руках. А чего? Тоже объединил, креативненько так. 

То, что в эпоху активного празднования Дня международной солидарности трудящихся Пасха была вообще запрещена (поначалу организовывали «красную» или «комсомольскую» Пасху), давно забыли. Это 1 Мая так называлось, кто забыл. Я, кстати, никак не могу запомнить новые названия праздников, они у меня сливаются в единое целое: что-то вроде Дня мира, любви, труда, согласия и единства. И России. Отмечается 1 мая, 12 июня, 8 июля и 4 ноября. 

На открытке с детьми — традиционные пожелания: здоровья, благополучия, успехов в работе. И на всякий случай — «мирного неба над головой». Это уже как бы отсылка к следующему празднику. Клоуны, блин...



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Всего комментариев к статье: 1
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Бомбей написал 30.04.2021 13:15
Какой у вас мусор в голове.
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