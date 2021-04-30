Посольство США в РФ объявило о прекращении выдачи виз Посольство США в России объявило, что прекращает выдачу виз для недипломатических поездок, сообщила пресс-служба американской дипмиссии. «Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено», — говорится в сообщении. Помимо этого, посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.



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