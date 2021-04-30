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Московский листок

Посольство США в РФ объявило о прекращении выдачи виз

Опубликовано 30.04.2021 в разделе комментариев 3

Посольство США в РФ объявило о прекращении выдачи виз

Посольство США в России объявило, что прекращает выдачу виз для недипломатических поездок, сообщила пресс-служба американской дипмиссии. 

«Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено», — говорится в сообщении. 

Помимо этого, посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик7905 написал 30.04.2021 13:13
и зачем молодым русским знать, что в есть мире счастливая жизнь?
будут им показывать карлика и говорить, что выше не бывает?
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Re: Кто есть кто.
Какие друзья при империализме? написал 30.04.2021 13:08
Что вы,батенька,нормальное отношение волка к ягненку.
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Кто есть кто.
Такое и ежу понятно. написал 30.04.2021 12:29
Это можно лишь приветствовать.Открытая борьба без всяких демократических ужимок.Здесь сразу видно who is who.Кто-друг,а кто-враг.
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