Посольство США в РФ объявило о прекращении выдачи виз

Посольство США в России объявило, что прекращает выдачу виз для недипломатических поездок, сообщила пресс-служба американской дипмиссии.
«Рассмотрение документов для неиммиграционных и недипломатических виз будет прекращено», — говорится в сообщении.
Помимо этого, посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.
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стоик7905 написал 30.04.2021 13:13
будут им показывать карлика и говорить, что выше не бывает?
Какие друзья при империализме? написал 30.04.2021 13:08
Такое и ежу понятно. написал 30.04.2021 12:29