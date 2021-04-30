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Московский листок

Война на таджикско-киргизской границе

Опубликовано 30.04.2021 в разделе комментариев 1

Война на таджикско-киргизской границе

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе, а уже 29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

Конфликту предшествовали стычки между жителями приграничных районов Согдийской (Таджикистан) и Баткенской (Киргизия) областей.

По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших 20 пограничников. Данных из Таджикистана пока нет.

Сотрудник киргизской милиции ранен во время новой перестрелки на границе с Таджикистаном: "В Лейлекском районе Баткенской области, в населенном пункте Арка-1 возле киргизско-таджикской границы вновь ведется перестрелка. Стрельба ведется периодически. Среди раненых есть сотрудник милиции", - заявил представитель пресс-службы.

Я очень хорошо помню, как во время гражданской войны в Таджикистане в составе миротворческого контингента стран СНГ на границе с Афганистаном стоял батальон киргизских миротворцев. И речи не шло о том, чтобы киргизов кто-то считал врагами в Таджикистане. 

Однако времена меняются...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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"Разжигай войну, если назревает восстание,"
- говорили древние римляне. написал 30.04.2021 13:13
Когда население осознает, что нищета - навечно, тогда правительство может отвлечь его только войной.
На войну можно отправить всех буйных и там их угробить.
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