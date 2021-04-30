Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"А что?" Утренние новости

Опубликовано 30.04.2021 в разделе комментариев 0

  1. Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Почему-то не удивляет… Теперь еще Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
  2. Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора. В столичном метро снова появились бригады контролеров, оформляющих штрафы гражданам не только за отсутствие масок, но и за отсутствующие перчатки – несмотря на доказанную неэффективность этой меры защиты. Реакция бюрократической системы на рост заболеваемости, ничего не поделаешь. Носите варежки.
  3. Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го, сообщил Росстат. Реальные располагаемые доходы в России на фоне пандемии снижаются четвертый квартал подряд.
  4. Лучшим фильмом 43-го Московского международного кинофестиваля стала лента «#Засранка» румынского режиссера Андрея Хуцуляка. Сюжет основан на реальной истории в Южной Корее, где хозяйка собаки отказалась убирать за ней в вагоне метро. Это сняли на видео, ролик стал вирусным, и женщину затравили в Сети. Хуцуляк перенес ситуацию из Южной Кореи в современную Румынию.
  5. Глава Коми Владимир Уйба предложил «пойти выйти» и пообещал «урыть» депутата от КПРФ Олега Михайлова после выступления на заседании республиканского Госсовета. Как рассказал Михайлов, конфликт произошел после того, как он раскритиковал доклад Уйбы о работе местного правительства за 2020 год. По его словам, глава республики подошел к нему во время перерыва и поинтересовался, кого тот назвал трусом, после чего предложил «пойти выйти, если ты мужик», а также пообещал «дать пизды» и «урыть нахуй». Извините, цитата из выступления официального лица на официальном мероприятии…
  6. США предостерегли Россию от прекращения работы «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, по его словам, если Россия продолжит предпринять шаги по закрытию данного СМИ, то Вашингтон предпримет меры. Завидуем коллегам, за них хоть есть, кому заступиться.
  7. Вступающие в силу 5 мая правила движения грузовиков в Москве привели к проблемам в планировании поставок у крупных производителей продуктов и торговых сетей, возникшие проблемы с доступностью транспорта не позволяют гарантировать поставки в срок. Так, некоторые перевозчики, которые раньше закрывали большую долю направлений, сейчас отказываются от заказов из-за новых правил. Также возникает рост тарифов на перевозки.
  8. Сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Говоря о четырехдневной рабочей неделе, председатель ЕР упомянул, что сейчас в этом направлении движется целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран. Похоже, партия власти перед выборами решила нарисовать для граждан несколько воздушных замков. Инициатива президента с майскими каникулами уже провалилась, теперь очередь за четырехдневной рабочей неделей.  Может быть, стоило начать со средних зарплаты и пенсии, особенно в сочетании со словами про развитые страны?

9. Опрос ФОРУМа.мск показывает, что накануне выборов ни одна из партий не удовлетворяет вполне среднего гражданина, поэтому ответ «другая» при очевидном отсутствии этой «другой» партии – очевидный маркер разочарования. Отметим, «другая» набрала больше, чем все остальные вместе взятые. КПРФ идет на первом месте среди оставшихся, на втором месте «Яблоко» и только на третьем «Единая Россия». Где-то в районе погрешности балансируют эсеры и ЛДПР.

10.Вулкан Фаградальсфьядль спал почти 6 тысяч лет, а на полуострове Рейкьянес не было извержений около 900 лет. Последние же несколько дней фонтаны лавы вырываются из кратера в воздух более чем на 50 метров – это абсолютный рекорд за время активности вулкана, извержение которого началось 13 апреля. Тогда же в горе образовались семь трещин, через которые и просачивается ярко-красная лава. Какое это имеет отношение к российской политике? Никакого. Просто красиво.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Утренние новости
"А что?" Утренние новости
30.04.2021
Печень страны
Печень страны
30.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"А что?" Утренние новости (0)
Война на таджикско-киргизской границе (1)
Посольство США в РФ объявило о прекращении выдачи виз (3)
С красной Пасхой! (1)
44 жертвы праздника (2)
Лидер "Единой России" мужик инициативный (3)
Третьей волны в Москве не будет - она уже есть! (12)
Доходы населения падают четвертый квартал подряд (11)
Секретариату Конституционного суда данное дело не по уму (2)
Российские выборы: доверенное голосование, без доверенности (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Три главные проблемы России с цифровым рублем
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Наши самые лучшие новости
Михаил Делягин Михаил Делягин: Требую запретить микрофинансовые организации
orphoprosecutor orphoprosecutor: С красной Пасхой!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Уже в этом веке русские могут стать в России меньшинством
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss