"А что?" Утренние новости Бабушкинский суд Москвы в четверг оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. Почему-то не удивляет… Теперь еще Следственный комитет подозревает Алексея Навального в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средние показатели по стране, эпидемиологическая ситуация напряженная, сообщило городское управление Роспотребнадзора. В столичном метро снова появились бригады контролеров, оформляющих штрафы гражданам не только за отсутствие масок, но и за отсутствующие перчатки – несмотря на доказанную неэффективность этой меры защиты. Реакция бюрократической системы на рост заболеваемости, ничего не поделаешь. Носите варежки. Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,6% в I квартале 2021 года к докризисному I кварталу 2020-го, сообщил Росстат. Реальные располагаемые доходы в России на фоне пандемии снижаются четвертый квартал подряд. Лучшим фильмом 43-го Московского международного кинофестиваля стала лента «#Засранка» румынского режиссера Андрея Хуцуляка. Сюжет основан на реальной истории в Южной Корее, где хозяйка собаки отказалась убирать за ней в вагоне метро. Это сняли на видео, ролик стал вирусным, и женщину затравили в Сети. Хуцуляк перенес ситуацию из Южной Кореи в современную Румынию. Глава Коми Владимир Уйба предложил «пойти выйти» и пообещал «урыть» депутата от КПРФ Олега Михайлова после выступления на заседании республиканского Госсовета. Как рассказал Михайлов, конфликт произошел после того, как он раскритиковал доклад Уйбы о работе местного правительства за 2020 год. По его словам, глава республики подошел к нему во время перерыва и поинтересовался, кого тот назвал трусом, после чего предложил «пойти выйти, если ты мужик», а также пообещал «дать пизды» и «урыть нахуй». Извините, цитата из выступления официального лица на официальном мероприятии… США предостерегли Россию от прекращения работы «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, по его словам, если Россия продолжит предпринять шаги по закрытию данного СМИ, то Вашингтон предпримет меры. Завидуем коллегам, за них хоть есть, кому заступиться. Вступающие в силу 5 мая правила движения грузовиков в Москве привели к проблемам в планировании поставок у крупных производителей продуктов и торговых сетей, возникшие проблемы с доступностью транспорта не позволяют гарантировать поставки в срок. Так, некоторые перевозчики, которые раньше закрывали большую долю направлений, сейчас отказываются от заказов из-за новых правил. Также возникает рост тарифов на перевозки. Сокращение рабочей недели можно начать в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Говоря о четырехдневной рабочей неделе, председатель ЕР упомянул, что сейчас в этом направлении движется целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран. Похоже, партия власти перед выборами решила нарисовать для граждан несколько воздушных замков. Инициатива президента с майскими каникулами уже провалилась, теперь очередь за четырехдневной рабочей неделей. Может быть, стоило начать со средних зарплаты и пенсии, особенно в сочетании со словами про развитые страны? 9. Опрос ФОРУМа.мск показывает, что накануне выборов ни одна из партий не удовлетворяет вполне среднего гражданина, поэтому ответ «другая» при очевидном отсутствии этой «другой» партии – очевидный маркер разочарования. Отметим, «другая» набрала больше, чем все остальные вместе взятые. КПРФ идет на первом месте среди оставшихся, на втором месте «Яблоко» и только на третьем «Единая Россия». Где-то в районе погрешности балансируют эсеры и ЛДПР. 10.Вулкан Фаградальсфьядль спал почти 6 тысяч лет, а на полуострове Рейкьянес не было извержений около 900 лет. Последние же несколько дней фонтаны лавы вырываются из кратера в воздух более чем на 50 метров – это абсолютный рекорд за время активности вулкана, извержение которого началось 13 апреля. Тогда же в горе образовались семь трещин, через которые и просачивается ярко-красная лава. Какое это имеет отношение к российской политике? Никакого. Просто красиво.



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