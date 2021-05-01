Время настоящих

Съезды КПРФ и РКРП-КПСС состоялись на днях. Результат один: позор и раскол. И по простой причине. Псевдооппозиция путинского периода выработала свой исторический ресурс, и борьба нанайских мальчиков уже не обманывает народ. А вот партии пытаются действовать по-старому, и вся прежняя проституция вылезла наружу.

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Даже обращаясь к рядовому члену этих партий, приходится говорить – чему быть, того не миновать. Позор КПРФ с геронтократией и непопаданием даже скромненьких бойцов Рашкин-Левченко в президиум отвратил порядочных людей – а раскол в РКРП-КПСС похоронил надежды даже стойких сторонников. Конечно, Тюлькин будет бить себя в грудь и заверять о нерушимости рядов, но уход региональных организаций в духе Черепанов-Туруло значителен.

Автору этих строк есть что сказать по этому поводу, так как приходилось встречаться и с активом, и с областными лидерами этих партий. Насчет последних хоть и редко, но принципиально. И идеологическое размежевание проявилось уже тогда; и было бы даже похвально для автора, что он предвидел печальный финал; если бы не было грустно насчет потери времени. То есть, КПРФ показала предсказуемый провал контрреволюционного популизма, и о чем подробнее ниже; а РКРП-КПСС добавила еще и организационный провал.

Во-первых, ханжество КПРФ просто зашкаливает. К примеру, реальная организация трудового самоуправления и произошла во время перестройки путем закона о госпредприятии 1987 г. Да, эта версия была сырой, и о чем автор писал много раз. НО ОНА БЫЛА КАК ТАКОВАЯ, и впервые после смерти фабзавкомов 1917 года. Но вот те на: перестройка, видите ли, объявляется контрреволюцией в программе КПРФ. Но тогда пусть и сырая, но реальная организация трудового самоуправления тоже превращается в контрреволюцию.

Так вы уж разберитесь с крестиком и штанами, граждане. Одно исключает другое напрочь. Если перестройка является контрреволюцией – тогда и трудовое самоуправление в духе закона о госпредприятии является контрреволюцией. И коль взамен НОЛЬ, то и все по-старому! А если трудовое самоуправление все-таки необходимо – тогда никакой контрреволюции.

Во-вторых, и РКРП-КПСС врезалась в стену «контрреволюции»; но даже более того, учудила необходимость возвращения к досталинским конституциям. Автор не большой фанат Сталина, но в аспекте конституции 1936 года со всеобщими, равными, прямыми и тайными выборами полностью на его стороне. Кстати, многие профессиональные историки, – тот же Суслов, кажется, из Перми, и наподобие «Об анархизме наших дней», – уже раздолбали программу РКРП-КПСС в хвост и в гриву. Ан нет, никакой реакции. Вот и допрыгались до раскола.

Если совсем коротко, то прежнее депутатство от предприятий абсолютно не к месту и времени. Подобные выборы были логичны потому, что единоличное крестьянство было подавляющим, а пролетариата с гулькин нос; и отсюда не равные, не прямые и не всеобщие нормы представительства от предприятий. Но городить это сейчас – БРЕД! Сейчас, ровно наоборот, подавляющее число трудящихся наемные работники, которые и должны голосовать скопом против олигархата. И то же самое будет в социалистическом обществе, когда чем больше масса трудящихся против бюрократизма путем выборов по территориям, ТЕМ ЛУЧШЕ.

Следовательно, надо отделить зерна от плевел. С одной стороны, никаких контрреволюций. А произошла сначала первая революция в виде «военного коммунизма» с 1917-го по 1991 год – затем вторая революция в виде смены «военного коммунизма» современным государственно-монополистическим капитализмом с 1991-го где-то по 2021-23 годы – и произойдет ТРЕТЬЯ революция в ближайшем будущем в виде смены путинского государственно-монополистического капитализма реальным социализмом. Отрицание отрицания налицо, как бы заумно ни звучало. А если помочь этому процессу и субъективно, то чем быстрее, тем лучше.

А с другой стороны, и конкретнее, вроде бы трудовое самоуправление признается в РКРП-КПСС, – стоит надеяться, с отменой прежней кооптации директората, и с заменой советскими выборами, - но тут же опять подрывается депутатством от предприятий. Но выборы в территориальные органы и должны быть по территориальным округам для комплексного социально-экономического развития. И нечего путать влажное с круглым, а божий дар с яичницей. Пожалуйста, пусть кандидаты в депутаты выдвигаются и от предприятий. Но они должны быть одобрены всеми остальными трудящимися с их наказами в русле территориальных выборов, и чтобы не было ведомственных перекосов. Не понимать этого – устроить вторую Югославию. Поэтому, то ли Тюлькины-Батовы балбесы, то ли провокаторы.

Итого, и в чем суть дела. Вот патерналистски настроенный популист как услышит «контрреволюция», так ура, давай в «революционное» прошлое, и опять будет пусть уравнительный, но гарантированный паек. Но как только профессиональный рабочий слышит вой тех же КПРФ и РКРП-КПСС о контрреволюции, у него рефлекс, как у собаки Павлова – опять хотят восстановить прошлый Союз с уравниловкой. Поэтому идите нах… Так что надо выбирать, на кого опереться. На первых, или на вторых. В том-то и дело, что профессиональный рабочий хочет развиваться вперед и к третьему этапу – а не назад к первому. Да, тяжело говорить о противоречиях среди самих трудящихся, но такова реальность. А тут еще перекосы с досталинскими конституциями, грозящими запороть все дело. Тем более лесом.

Так что, увы, даже самые лучшие в названных партиях - за что боролись, на то и напоролись. Раньше надо было думать. А нужен уже учредительный съезд подлинно революционной и социалистической партии, которая порвет с «контрреволюционным» популизмом, и обопрется ясно и открыто на профессиональный рабочий класс с соответствующими бюджетниками. Время симулякров прошло - а время настоящих партий пришло.

***

Автор дает голову на отсечение, что любой политический разговор среди рабочих пойдет уже через десять минут о «граблях». То есть, а нахрена мне, профессиональному рабочему-газоэлектросварщику-электрику-фрезеровщику-монтажнику и так далее ваш «сосиализм», если Советский Союз рухнул. Зачем наступать на грабли.

Поэтому надо отвечать перво-наперво – а не было никакого социализма в первом Советском Союзе. Просто-напросто не было по причине «военного коммунизма», сумевшего мутировать вплоть до перестройки, и нечего фуйню пороть. А вот если реальный социализм наконец-то появится, – то тебя, фрезеровщика-электрика-сварщика, - не отодрать от него собственными клещами. Удавишься, но будешь защищать его до последнего по причине реального распределения по труду.

Но абсолютно то же самое можно сказать и бюджетнику от силовика до педагога и врача с работником культуры. Более того, если массу бюджетников (тех же силовиков) натравить на их коррупционную верхушку - то первые сожрут вторых достаточно быстро. Вопрос лишь в четкой социалистической альтернативе, и организации сил наподобие смычки с рабочими и индивидуальными предпринимателями.

И именно Советская власть на условиях реального хозрасчета и трудового самоуправления даст такую производительность труда вкупе с уничтожением коррупции, что постоянные федеральные, региональные и местные надбавки к бюджетному окладу не заставят долго ждать. А если смотреть в аспекте всего семейного бюджета с общественными фондами потребления, то и говорить нечего. Поэтому, хотите постоянное повышение оклада, зарплаты и всего семейного бюджета?!.. Вот и делайте, что «сосиалисты» говорят. Потом сами за километр здороваться будете.

К примеру, буржуазные идеологи любят говорить о неграмотности рабочих, и якобы невозможности управлять предприятием. Отнюдь! Если мощь рабочих соединить с умом бюджетников – капитализму карачун. Даже, допустим, ни общая конференция трудового коллектива, ни выбранный Совет не понимают, почему производство идет плохо. Но, во-первых, Совет имеет полное право уволить директора и нанять другого; да хотя бы молодого и умного выпускника ВУЗа. А тому работа нужна позарез; поэтому и разберется в делах, и разоблачит прежние махинации директора. Того под расстрел, и другие еще подумают, посмотрев в новостях, махиначить или нет. Во-вторых, Совет может обратиться в вышестоящий орган хоть по производственной линии типа министерства, хоть по территориальному принципу советской республики, те присылают специалиста, и такой же результат. В-третьих, Совет может обратиться в аудит, а то и вообще в прокуратуру с МВД и госбезопасностью. Ну, тогда всяческим махинаторам вообще кирдык.

А весь смысл в том, что советский бюджетник будет крайне заинтересован в эффективной работе хозрасчетного предприятия. Потому что подросшие налоги оного уйдут хоть в район, хоть в регион; и меньшинство советских депутатов на штате, зависимое от большинства неосвобожденных депутатов, будет вынуждено оформлять местные-региональные-федеральные надбавки. Вот поэтому просьба со стороны рабочих будет выполняться с особым тщанием и старательностью.

Тогда вопрос – а почему это не работало в прежнем Советском Союзе?.. А вот как раз НЕ БЫЛО трудового самоуправления в виде фабзавкомов и СТК! Из-за чего и весь сыр-бор пошел вначале, а не только от любви к философии. Некому было хотя бы «настучать» на администрацию. А уж «настучать-то» рабочий коллектив сумеет всегда, и в данном случае в самом лучшем смысле; коль рабочий знает каждый закоулок на своем предприятии. Поэтому следующий Советский Союз и будет в разы лучше и прежнего Союза, и нынешнего ГМК.

Следовательно, куча денег – очень большая куча – не будет уходить в офшоры и на покупку дворцов и яхт – а все в бюджетный карман! Все в карман обыкновенного силовика, медработника, педагога, работника культуры и тому подобное. Ну и, сожрут они нынешних начальников при такой перспективе, да в надежном союзе с рабочими и агропромом?!.. Схрумкают с костями, и не подавятся. А вы говорите, страшный Путин. Да нихрена он не страшный при малейшей смычке рабочих и бюджетников; и на основе стремления к социалистическому хозрасчету и советской демократии.

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Но тогда и метод ясен. Это учреждение подлинно социалистической партии. Но иной читатель может все же ухмыльнутся при этих словах; и мол, сколько этих «подлинных» уже было, и хоть соли капусту.

А вот и нет! А вот и не было. Ни одной! Покажите мне хоть одну левую партию, утверждающую, что буржуи надрали нам задницу абсолютно справедливо, и по банальной причине высокой производительности труда?!.. Покажите мне хоть одну партию, утверждающую, что поэтому и никакой контрреволюции не было и в помине, а современный государственно-монополистический капитализм оказался эффективнее валовой экономики прежнего Советского Союза?!.. Покажите мне хоть одну левую партию, утверждающую, что перестройка была закономерной, но лишь не сумевшей перейти от «военного коммунизма» сразу к основам социализма, и поэтому пришлось развиваться через переходный период отечественного ГМК?!.. Покажите мне хоть одну партию, стоящую твердо за советские выборы в трудовых коллективах, но признающую территориальный принцип формирования остального депутатского корпуса для комплексного социально-экономического развития?!.. НЕТ ТАКОЙ ПАРТИИ! И никогда не было.

А раз так, то профессиональный рабочий и бюджетник плевать хотел на нынешних «левых»! На всех этих чокнутых, живущих со свернутой головой назад. Ни хрена не понятно, как эти тюфяки собираются зарабатывать деньги. Ни хрена не понятно, как эти бездари собираются поднимать производительность труда и заниматься инновациями. О социалистическом хозрасчете с соответствующем самоуправлением трудовых коллективов фактически ни слова, а лишь «контрреволюция», «масоны», «евреи», «предательство» и так без конца. Тогда чем новый Союз будет отличаться от старого институционально и демократически, абсолютно не понятно.

Один случай вспоминается как вчера, хотя был где-то в «нулевых». Член КПРФ пристал к знакомому мужику перед выборами; мол, «контрреволюция», «враги», «масоны-либералы», «поддержи родного Зюганова» и в таком духе. Мужик терпел-терпел, терпел-терпел, а потом плюнул и говорит: слушай, ну иди выкини свой мобильный в мусорный бак; вот тебе камень, разбей свой иностранный велосипед (тот был с каким-то навороченным байком, как принято говорить), - ведь все это буржуйское отродье, по твоим словам, - и только тогда приходи агитировать. Член, разумеется, слинял по-быстрому. Вот так всегда, говорит мужик. Как перед выборами, так вылезают из всех щелей – а как выборы кончились, днем с огнем не найдешь.

Поэтому и нужна абсолютно честная, последовательная и смелая социалистическая партия в глазах народа, не занимающаяся контрреволюционным популизмом. И только тогда авторитет такой партии поднимет шансы в борьбе за власть.

Да взять хотя бы вышеприведенный случай. А что, сказал бы автор на месте агитатора – а я и не отрицаю, что буржуи надрали нам задницу во втором раунде. Диалектика, понимаешь, когда развитие происходит через борьбу противоположностей, и посредством череды побед и поражений. Поэтому и мобильный выкидывать не буду, и велосипедом попользуюсь с удовольствием. Но значит ли это, что надо поклоняться буржуям вечно?.. Разумеется, не значит; потому что буржуи обнаглеют, и развитие опять остановится. Кстати, это уже происходит в виде нынешнего мирового кризиса. Следовательно, надо выигрывать третий и решающий раунд путем реального социализма с развитым трудовым самоуправлением в том числе, и смотри выше еще раз. Логично?.. Абсолютно. Поэтому поддержи мою партию копейкой и голосом, и чтобы развитие страны не остановилось; и чтобы была хорошая работа для тебя и твоих детей.

И вот что такое реальная социалистическая партия. И вот что такое время настоящих. Все это, конечно, большая тема, но основные мысли изложены верно. Поэтому распространяйте и обсуждайте. А если даже это делать не охота, то буржуазный индивидуализм и мещанская лень съели вас заживо. Капитализм победил нокаутом уже во втором раунде.