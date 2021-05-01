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Московский листок

Наконец начался перевод денег ростовским погорельцам

Опубликовано 01.05.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

губернатор ростов говнярка
Наконец начался перевод денег ростовским погорельцам

Наша редакция очень рада сообщить, что наконец начался перевод денег ростовским погорельцам. 27 апреля 2021 года семья Антошиных уже получила перевод и перечислила деньги застройщику. Теперь ей остаётся ждать новоселья (ориентировочно в сентябре). Остальные погорельцы уже подписали соглашения, тоже на очереди на перевод средств.

 

Напоминаем, 21 августа 2017 года в Ростове произошел страшный пожар. Огнём было уничтожено несколько городских кварталов. Не квартир, не домов, кварталов (!). Отметим следующие обстоятельства:

 

Первое. Сейчас не средние века. И даже не 18-й век (21-й уже с утра был). Современный город, оборудованный современной системой пожаротушения, так гореть сам по себе не может. Современные города так горят, только в случае прямых военных действий со стороны неприятеля.

 

Второе. Изначально наличие неприятеля было зафиксировано. Сначала жильцы видели людей, предлагавших купить у них недвижимость за бесценок. Затем, в день пожара - группы поджигателей. Полицейское расследование также сначала показывало поджог (https://www.interfax.ru/russia/575993). А потом вдруг заявило, что был несчастный случай. Действительно, когда на дворе капитализм, свободный рынок и прочие непотребства, а ты живёшь на территории привлекательной для застройщика – такой случай сложно назвать счастливым.

 

Далее началась выплата компенсаций. Значительной части погорельцев отказали под предлогом — а у вас есть недвижимость! Люди, имевшие бытовку на садовом участке, или одну на всю семью комнату с печным отоплением, показались чиновникам обеспеченными жильём в достаточной мере.

 

Естественно, оставшиеся без жилья не смирились, они привлекали внимание к своей проблеме всеми возможными способами. Начиная от обращений в СМИ, и организации пикетов, кончая открытым (с копией в СМИ) письмом к Путину от маленького сына одной из погорелиц. После письма лёд тронулся. Деньги вроде обещали дать. Потом снова наступило затишье и даже чиновник, работавший с погорельцами, сменил место работы. Погорельцы снова пошли по инстанциям, обратились в СМИ. Наконец, проблема начала решаться. Прокуратура обратилась к чиновникам. Перечисление денег началось. Мы очень надеемся, что злоключения погорельцев наконец подошли к концу!



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