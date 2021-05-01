Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Падение доходов прекратится в течение года. Доходы обнулятся, что ли?

Опубликовано 01.05.2021 в разделе комментариев 2

кремль песков
Падение доходов прекратится в течение года. Доходы обнулятся, что ли?

Российские власти рассчитывают, что падение доходов граждан прекратится в течение года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, снижение доходов россиян стало следствием экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Доходы населения падают четвертый квартал подряд

В России ситуация обстоит лучше, чем во многих странах, считает Песков. По его словам, принятые правительством меры уже «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия» экономического кризиса. 

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий... Но работа ведется, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить»,— заявил Песков для прессы.

***

А с какого перепуга? Путин издаст указ всем стать богатыми?

Капитализм так устроен, что для существования богатых нужно, чтобы были бедные, причем в большом количестве. А наш олигархический капитализм устроен так, что для существования небольшой кучки сверхбогатых нужно, чтобы подавляющее большинство было даже не бедным, а нищим.

Вы не задумывались, почему у нас и средние зарплаты, и пенсии исчисляются относительно прожиточного минимума, то есть от грани нищеты? Не от среднего потребления, которое у нас все равно очень низкое, а именно от минимума, на который практически нельзя прожить?

Ведь они серьезно считают достижением своей социмльной политики выплату единовременно 10 тысяч на ребенка! А ведь сами они столько тратят на обед в ресторане.

Им же необходима полная зависимость большинства населения от режима. А такую зависимость обеспечивает тотальная нищета - для большинства избирателей нелояльность означает буквально выпадение за черту бедности. А тысяча рублей - это серьезное поощрение.

И падение доходов может прекратиться одним способом - полным исчезновением этих доходов. Когда дальше уже падать некуда.

Это к Первомаю. С праздником, кстати. Со слезами на глазах...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ездят в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 01.05.2021 03:02
На каком основании Ботоксная пархатая крыса установил огромные и ранние пенсии мусорам, ГолуБым, военным, а порядочным труженикам установил пенсии нищенские и по достижению аж 65 лет???
Ответить
(без названия)
стоик7905 написал 01.05.2021 02:31
без экономической свободы нет никакой свободы?
с 1917 русских стараются превратить в рабов режима?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы проголосуете в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
А что?.. Вечерние новости
А что?.. Вечерние новости
01.05.2021
Печень страны
Печень страны
30.04.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Свои преступные намерения Платошкин маскировал под законные мероприятия (0)
Вот так московские власти готовятся ко Дню Победы (0)
А что?.. Вечерние новости (0)
Падение доходов прекратится в течение года. Доходы обнулятся, что ли? (1)
Время настоящих (0)
Наконец начался перевод денег ростовским погорельцам (0)
"А что?" Утренние новости (2)
Война на таджикско-киргизской границе (3)
Посольство США в РФ объявило о прекращении выдачи виз (16)
С красной Пасхой! (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А год назад мы надеялись, что такой Первомай в первый и последний раз.....:(((
Дарья Митина Дарья Митина: Как будто и ста лет не прошло:))
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Да и хрен с ней, с этой Америкой!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Cначала о суде над Н.Н.Платошкиным, - а потом отвечаю Вам!!
Дарья Митина Дарья Митина: Про грядущие праздники и памятные даты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss