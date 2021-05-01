Падение доходов прекратится в течение года. Доходы обнулятся, что ли?

Российские власти рассчитывают, что падение доходов граждан прекратится в течение года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, снижение доходов россиян стало следствием экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Доходы населения падают четвертый квартал подряд

В России ситуация обстоит лучше, чем во многих странах, считает Песков. По его словам, принятые правительством меры уже «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия» экономического кризиса.

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий... Но работа ведется, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить»,— заявил Песков для прессы.

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А с какого перепуга? Путин издаст указ всем стать богатыми?

Капитализм так устроен, что для существования богатых нужно, чтобы были бедные, причем в большом количестве. А наш олигархический капитализм устроен так, что для существования небольшой кучки сверхбогатых нужно, чтобы подавляющее большинство было даже не бедным, а нищим.

Вы не задумывались, почему у нас и средние зарплаты, и пенсии исчисляются относительно прожиточного минимума, то есть от грани нищеты? Не от среднего потребления, которое у нас все равно очень низкое, а именно от минимума, на который практически нельзя прожить?

Ведь они серьезно считают достижением своей социмльной политики выплату единовременно 10 тысяч на ребенка! А ведь сами они столько тратят на обед в ресторане.

Им же необходима полная зависимость большинства населения от режима. А такую зависимость обеспечивает тотальная нищета - для большинства избирателей нелояльность означает буквально выпадение за черту бедности. А тысяча рублей - это серьезное поощрение.

И падение доходов может прекратиться одним способом - полным исчезновением этих доходов. Когда дальше уже падать некуда.

Это к Первомаю. С праздником, кстати. Со слезами на глазах...

Анатолий Баранов