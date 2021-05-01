А что?.. Вечерние новости 1. Все падает, растет одна смертность. 2. Чем нас травят заводы смерти? 3. Третья волна, которой как бы нет. 4. Праздник, на котором погибло 44 человека. 5. Господа партийцы, а вы и правда кому-то нужны?



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