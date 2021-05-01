1. Все падает, растет одна смертность.
2. Чем нас травят заводы смерти?
3. Третья волна, которой как бы нет.
4. Праздник, на котором погибло 44 человека.
5. Господа партийцы, а вы и правда кому-то нужны?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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А что?.. Вечерние новости
1. Все падает, растет одна смертность.
2. Чем нас травят заводы смерти?
3. Третья волна, которой как бы нет.
4. Праздник, на котором погибло 44 человека.
5. Господа партийцы, а вы и правда кому-то нужны?
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