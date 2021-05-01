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Московский листок

А что?.. Вечерние новости

Опубликовано 01.05.2021 в разделе комментариев 0

1. Все падает, растет одна смертность.

2. Чем нас травят заводы смерти?

3. Третья волна, которой как бы нет.

4. Праздник, на котором погибло 44 человека.

5. Господа партийцы, а вы и правда кому-то нужны?



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