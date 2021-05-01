Вот так московские власти готовятся ко Дню Победы

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Почему я говорю про московские власти? Потому, что эти кощунственные издевательские плакаты размещены на здании Государственного бюджетного учреждения культуры г.Москвы "Театр Сатиры".

Это вход в административную часть здания (Тверская улица 29 строение 3).

Через этот вход регулярно ходят, в частности, курирующие театр сотрудники московской мэрии. У них это не вызывает вопросов. Как не вызывает это вопросов у Управы Тверского района, я уж не говорю о "Жилищнике". Им всем просто плевать.

И когда скоро, 9 мая вы будете слушать пафосные речи от московских чиновников, знайте, они лгут. Их вообще не интересует память о войне. Для них это просто обязаловка.