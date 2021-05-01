Удалось с трудом, но пройти в зал Гагаринского суда, где начинается суд чуть ли ни над главным "преступником" - других, видно, не найти - Николаем Платошкиным. Без согласований сносятся целые комплексы, рубятся аллеи, депутата Шувалову трескают по голове и ничего - как будто так и надо, а вот безобидному человеку, защитнику народный интересов Николаю Платошкину грозит до 10 лет тюрьмы.

Фотография сделана в начале заседания Гагаринского суда по так называемому делу Платошкина. Тогда ещё никто не знал, что жертвами на нём станут адвокат Александр Обозов и сам Николай Николаевич, которых увезли на "Скорой".

Заседание длилось почти 12 часов в страшной духоте. Общественность не допускали. Под конец на меня и двух адвокатов было аж четыре судебных пристава, бдительно стоявших за нашими спинами.

В обвинительном заключении лица, которых якобы склонял к преступным действиям Платошкин, фигурируют как неустановленные. Там же сообщают, что он не уведомил их о своих преступных намерениях. Так тогда, о чём говорить? Как можно, не уведомив, склонять, да ещё неустановленные лица?

Ещё опус из обвинительного заключения - оказывается свои преступные намерения Платошкин маскировал под законные мероприятия. Хоть стой, хоть падай!

Свободу Платошкину и всем политзаключённым!