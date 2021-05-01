Совесть присуща человеку труда

27 - ого апреля после программы "Место встречи" на экране появился человек, который славил президента и его послание. Всё это подтверждалось президентом, выведенным в эфир именно по тем вопросам о которых говорил человек. Выступая на Совете Федерации президент призвал кандидатов в депутаты не давать гражданам невыполнимых обещаний и не забывать негативную практику 90 - х годов, когда людям обещали всё что ни попадя. Результат - до сих пор не можем расхлябаться с некоторыми вопросами. Обещать невозможное - значит порождать ожидания, которым не суждено сбыться, обманывать людей и сеять недоверие к политической системе страны, раскачивать её изнутри. Будьте ответственными по отношению к людям, - честными. Монолог человека с семилетним образованием, который не читает книг и не разговаривает с образованными людьми. Когда он произносил эту речь был взволнован и выражал своим поведением негодование. Читатель, вам не кажется, что он говорил о себе? Всё что он обещал за 21 год по крайней мере для народа ничего не выполнено. Как вы думаете, у него совесть есть? Зачем он произносил эту речь в Парламенте? Да, в основном там его сторонники, но ведь они не глупые люди и понимали, всё что говорил напрямую касается только его самого. Перечислять всё то, что он обещал нет смысла народ всё это ощущает на своих плечах. И это ускоряло смерть многим, потому что кто - то не вынес вранья, кто - то жил в нечеловеческих условиях и обращаясь к властным структурам не находил решения. Может у него короткая память и он забыл всё, что обещал народу. Чиновники получили всё и даже больше чем обещал. Может обещая он имел ввиду именно чиновников, а до народа ему нет дела. Такому выводу можно верить. Чиновники его ни о чём не спросят, они всем довольны, а человек до президента недоступен.

Кандидат получивший мандат депутата не всегда и даже всегда не может выполнить то, что обещал, потому что в думе таких 450 дармоедов и большинство слушают только президента и иногда правительство, а на народ им наплевать. А вот выполнение обещаний президента зависят только от него самого.

Почему его обещания не выполняются? Потому что он назначает чиновников не по профессионализму для данной должности, а по преданности. Вот что говорит Э.Набиуллина. "Пока не откроют границы и не выпустят людей, цены в стране будут расти". Давно пора выпустить Набиуллину, но президент доволен её работой. Сколько миллиардов долларов потерял банк приобретая Юани и Иены? Три бюджет России утекли за границу и Эльвира ни разу не высказала своего мнения по этому вопросу. Неужели всё это делается без ведома Центрального банка и президента?

До какого позора президент довёл Россию. Швейцарская прокуратура расследует дело российского гражданина Дмитрия Рыболовлева - обладателя 6,7 миллиардов долларов. Он является владельцем компании "Уралкалий" и всё что зарабатывает эта компания шло в карман собственника. А где рынок о котором всё время говорят чиновники с президентом. Однако никакого рынка в России нет, есть открытая и наглая спекуляция. Казалось бы какое дело Швейцарии? Видно миллиарды Рыболовлева мешают жизни народа этого небольшого государства. Именно Швейцария ещё в прошлом году заморозила миллиард Вексельберга. Кто следующий на очереди? Ни президент, ни ЦБ не обращают на это внимание. А ведь за бугор выведено три бюджета страны. Однако в послании президент забыл сказать на счёт зарплаты народа России.

При этом чиновники с каким то остервенением рвут народ. Премьер с министром финансов договариваются ограбить народ ещё на 4 миллиарда рублей на строительство дороги, о которой говорил президент в послании. На строительство крупных объектов президент назначал Ротенбергов, которые не бедствуют доходами. Почему бы их не назначит снова и пусть строят на те миллиарды, которые приобрели на строительстве Олимпиады и моста. Оказывается живут по пословице, "что с воза упало не вырубишь топором". Нельзя трогать частный каптал, нажитый на обворовывании рабочих и государства. А тут ещё подливает масла в огонь Конституционный суд, который выступил за частичное снятие запрета на изъятие единственного жилья. Президент запретил изымать единственное жильё за то, что человек не может расплатиться с банком. Банк от того что заёмщик не может отдать долг по причине отсутствия работы или низкой зарплаты не обеднеет. И кто виноват? Правительство, но не заёмщик. Дайте человеку работу и достойную зарплату и он будет выплачивать долг своевременно. Смотрите в какие условия власть ставит народ. От этого и происходит рост суицидов и смерть от постоянного стрессового состояния, который способствует раковым заболеваниям.

И конечно нельзя обойти деятельность коммунистов. Например, рядовые члены партии из регионов выпустили открытое письмо "Обращение коммунистов к депутатам XVIII съезда КПРФ и всем членам партии". Это произошло незадолго до съезда. Представители заявили о расколе в партии Зюганова и предложили ему оставить занимаемую должность. Руководство партии уже давно оторвалось от низов. Однако съезд единогласно за исключением одного коммуниста избрал Зюганова снова лидером партии. Чтобы низовым коммунистам и простому народу была понятна причина ликвидации Союза, всё это повторяет партия Зюганова. Однако есть одно несоответствие. Та партия - КПСС создала великое государство, но не удержала его, а эта партия Зюганова ничего не создала и не может создать, так как стала партией буржуазии. Чем скорей партия развалится, тем скорей придёт настоящая партия коммунистов и восстановит в России социалистический путь развития и это зависит полностью от нашего с вами отношения к власти и партии Зюганова. Люди добрые, вспомните сколько было разговора Зюганова на счёт бывшего губернатора Иркутской области Левченко. Критиковал президента за то, что он вынудил Левченко уйти в отставку, хотя область имела хорошие результаты развития. И вдруг на съезде Левченко не попадает в члены ЦК. Зюганов резко меняет своё отношение не только к коллегам, а и к друзьям. Странно всё это. Не прошёл в ЦК и В.Рашкин. ЦК резко меняет фигуры , новые в основном знакомые, а может и друзья нового зама Зюганова Ю.Афонина. Значит в ближайшее время Афонин займёт место Геннадия Андреевича. И партия окажется на задворках истории. Хотя какое значение в жизни страны имеет КПРФ? Никакого.

КПРФ имела некоторый авторитет в 1995 году. Народ ещё не разобрался в истинных намерениях руководителя. В думе было 157 депутатов партии КПРФ. В 1999 - 113. В 2003 - 52. В 2007 - 57. В 2011 - 92. В 2016 - 42. Наметилась устойчивая тенденция к падению авторитета партии КПРФ. И это покажет выборы в сентябре текущего года.