Позиция организации "КЫРГСОЦ" о конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном

В связи с обрушившимся на нас шквалом вопросов о «войне Кыргызстана и Таджикистана», вкратце излагаем суть происходящего.

Конфликты из-за приграничных территорий между Кыргызстаном и Таджикистаном, увы, дело привычное. В советские времена границы в данном регионе были определены довольно смутно, ибо не было большой необходимости, а после обретения странами независимости, работа над демаркацией границ и предупреждением конфликтов фактически не проводилась. Потому данный прецедент имеет длительную предысторию местечковых столкновений, которые чаще всего заканчивались массовыми драками. Применение оружия также не в новинку, однако не в таких масштабах — и это единственное что пока отличает этот конфликт от всех остальных.

Обостряться ситуация начала сравнительно недавно, т.е в последние несколько лет. Виной всему стремительный рост населения в регионе и критический недостаток водно-земельных ресурсов. Увы, по обе стороны границы, что в Кыргызстане, что в Таджикистане, население крайне бедно, всюду царит безработица, а потому фермерство — это единственная возможность обеспечивать своё существование. А потому с каждым годом каждый даже самый захудалый клочок земли становится предметом яростных споров и как следствие, приводит к росту взаимной ненависти, национализму и всему тому, что сегодня можно наблюдать в новостных сводках.

При этом, первые лица государств, правительства и парламенты совершенно не заинтересованны в этом конфликте. Как раз таки напротив — после каждого столкновения новостные сводки пестрят рукопожатиями чиновников самых разных рангов, которые «прикладывают все усилия для решения конфликта». Обе стороны сходятся на том, что вопросы на границе надо решать совместно и компромиссно, однако не предпринимают никаких реальных шагов для этого, понимая, что любая уступка приведет к большим репутационным потерям внутри страны. И кыргызские, и таджикские националисты, как и положено идиотам, свято уверенны в том что «земля священна», а любая уступка — несмываемый позор.

Как бы то ни было, единственным нормальным способом решения проблемы является комплексное экономическое развитие региона и, в первую очередь, создание рабочих мест. Баткенская область в Кыргызстане является беднейшей, а примитивное сельское хозяйство является единственным способом кормить себя и свою семью, не уезжая на заработки в Россию (да, именно Баткенская область основной донор мигрантов). Здесь нет производств и инфраструктуры — здесь нет вообще ничего, кроме скудных земельных и водных ресурсов. И когда это изменится, то только тогда возможно исчезнет надобность рвать друг другу глотки из-за клочка земли.

Любые же попытки бряцать оружием, увеличивать военное присутствие, рвать на себе рубашки в приступах квасного патриотизма не приведут ни к чему, кроме полномасштабной войны, которая принесёт немало горя и без того нищим и измученным местным жителям.

Но само собой, мозгов и денег у вороватых и тупых чиновников на это не хватит. А потому ждем очередной сессии обнимашек на самом высоком уровне, которую, неизбежно, снова встретят салютом из орудий.