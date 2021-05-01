1. Первомай день борьбы трудящихся, а не праздник шашлыков.
2. Суд нал Платошкиным – ремейк дела Навального.
3. Володин разыграл шоу с пенсионеркой.
4. Киргиз-таджикская война.
5. Смерть от ковида.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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"А что?" Вечерние новости
1. Первомай день борьбы трудящихся, а не праздник шашлыков.
2. Суд нал Платошкиным – ремейк дела Навального.
3. Володин разыграл шоу с пенсионеркой.
4. Киргиз-таджикская война.
5. Смерть от ковида.
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