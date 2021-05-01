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Московский листок

"А что?" Вечерние новости

Опубликовано 01.05.2021 в разделе комментариев 0

1. Первомай день борьбы трудящихся, а не праздник шашлыков.

2. Суд нал Платошкиным – ремейк дела Навального.

3. Володин разыграл шоу с пенсионеркой.

4. Киргиз-таджикская война.

5. Смерть от ковида.



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