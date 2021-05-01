"А что?" Вечерние новости 1. Первомай день борьбы трудящихся, а не праздник шашлыков. 2. Суд нал Платошкиным – ремейк дела Навального. 3. Володин разыграл шоу с пенсионеркой. 4. Киргиз-таджикская война. 5. Смерть от ковида.



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