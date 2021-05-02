Анатолий Баранов: власть существует у нас не для народа, а сама для себя

Дал комментарий "Свободной прессе".

Новость, которая в интернете попала в разряд топовых тем: спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с пенсионеркой на улице в Саратове и услышал от нее немало резких слов в адрес власти.

— Председатель Госдумы относится к категории особо охраняемых лиц, его охраняет ФСО, постоянно, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Мне трудно представить, что пенсионерка растолкала охрану и стала задавать вопросы. Но ещё трудней представить того, кто тоже растолкал охрану и снимал все на видео. Постановкой это попахивает. Хотя вопросы составлены грамотно и остро.

— Насколько обоснована критика пенсионерки? Она отметила, что инфляция в стране превышает процент по ее вкладу с «гробовыми». Почему так?

— Почему так? Да потому, что это имманентно олигархическому режиму. Чтобы процветали олигархи, подавляющее большинство должно быть бедным, даже очень бедным. Чудовищное расслоение в России по доходам — необходимое условие для подобного режима.

— Почему народ зол на власть? И кто во власти реально несет ответственность? Володин что ли?

— А на кого ему ещё злиться? У нас чудовищная концентрация власти в одной точке, и больше, строго говоря, злиться и не на кого. Я полагаю, что тут Володин как бы дистанцируется от политики президента и правительства. В этом смысл постановки. Я, мол, за народ, но полномочий у меня мало.

— Пенсионерка поинтересовалась у Володина, «сколько врать можно».

— А они особо и не врут. Просто в правду, какая она есть, очень трудно поверить. И народ обманывает себя сам, придумывая для власти разные хитрые причины, почему они ведут себя так, как ведут. А на самом деле все просто и омерзительно — власть существует у нас не для народа, а сама для себя.

— Ответы Володина на обращение россиянки в ролике не показали. Почему? По-вашему, какие-то действия будут?

— Я не уверен, что ответы были. Да и что он мог ответить? Мессидж в том, что Володин слышит и понимает. А решение… Он же не революционер, в конце концов.