Володин разыграл сюжет, который был ясен еще вчера

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что коллеги из правительства и Центрального банка России, увидев "наказ" жителей депутатам, "задумаются" об этом. Ранее Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей — пенсионеркой Анной Александровной...

А вот мои слова, сказанные сутки тому назад: "Я полагаю, что тут Володин как бы дистанцируется от политики президента и правительства. В этом смысл постановки. Я, мол, за народ, но полномочий у меня мало".

Анатолий Баранов: власть существует у нас не для народа, а сама для себя

И на видео - третий сюжет по счету.

Ну и что я говорил?

"Володин выразил надежду, что коллеги из правительства и Центрального банка России, увидев "наказ" жителей депутатам, "задумаются" об этом".

Какой-то совсем одноклеточный PR, если честно.

А.Б.