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Московский листок

Эстонский полицейский

Опубликовано 02.05.2021 автором в разделе комментариев 1

митинг май
Эстонский полицейский

Провели сегодня маёвку на Октябрьской площади, помитинговали (на митинге, как и в добрые старые времена, выступали посланцы ОКП, Коммунистов России и РКРП-РотФронта - прям день примирения и согласия получился для московских незюгановских коммунистов), возложили цветы к Владимиру Ильичу нашему Ленину, помахали флагами, покричали кричалки, попели песенки. Всё это время за происходящим лениво, щурясь от майского солнышка, наблюдал полицейский наряд, выдерживавший почтительную дистанцию. По лицам правоохранителей было заметно, что единственное, что их в данный момент волновало - как бы побыстрей вернуться к накрытым дома праздничным столам. А вообще проводить маёвку под самыми окнами МВД - в этом есть какой-то особый сумасшедший драйв, доступный только нам. 

Народ помаевал и через какое-то время разошёлся, площадь опустела - остался только Колобок, беседующий с вице-президентом Всемирной Федерации Демократической Молодежи от Ближнего Востока, представителем Демократического Союза Молодежи Ливана Аднаном аль-Мокдадом и ливанскими товарищами. Стоим, обсуждаем дела Федерации. 

Вдруг подходит какой-то полицейский шиш, судя по погонам - начальник. И ко мне такой:

- Скажите, а вот эта акция, которая сейчас здесь проходила, она согласована была? 

Многоопытный Колобок знает: во всех непонятных ситуациях включай дурака. 

- Понятия не имею, а что?

- Да вот сдается мне, что у вас на неё разрешения не было.

- Ну вообще-то всю часовую акцию нас тут пасли ваши коллеги. Поскольку никаких претензий у них не возникло, значит, всё нормально должно быть.

- А я вот не видел ваше согласование!

- Прикиньте, какое приятное совпадение, я тоже. Да и почему, собственно, я должна была его видеть? Вот были здесь ответственные, а вас не было. Вы бы ещё вечером пришли. Вы, наверно, какой-то эстонский полицейский, а не российский?.. 

Покряхтел и отошёл.



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Всего комментариев к статье: 1
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Как до нас всело с утра Завалила немчура! Яйка, курка, сало, млеко - Выносили со двора!
!!!----AVOTBOGTOTDA написал 02.05.2021 01:56
"Таки эстонский волк попал в капкан! Отгрыз себе три ноги, но освободиться таки так и не смог - то таки да..."
"- Рабинович, что я вижу! Вы едите сало?
- Ну таки да.
- Ну какой же вы тогда еврей, если едите сало?
- А давайте спросим так: ну какое же это сало, если его ест еврей?"
"Сидят в Белом доме Байден и его министр обороны (тот самый, которого Байден продолжает называть генералом!), обсуждают план нападения на Россию. На столе карты секретные разложены... Вдруг врываются два мужика, фотографируют секретные карты, один дает щелбана Байдену, второй бьет по морде генерала, и быстро уходят.
Байден приходит в себя, вызывает спецагентов охраны Белого дома, спрашивает:
- Кто это был? Как они сюда попали?? Как вы это допустили??!
- Извините, сэр, но это русские спецагенты Петров и Боширов. Все равно ни поймать их, ни доказать ничего, ни у кого не получается..."
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