Заслуженные шахтеры Кузбасса, униженные властью

Более года я и сотни других киселевчан добивались получения пайкового угля и не все дождались!

Шесть раз отправлял письмо на имя губернатора, но получал отписки от министерства уг. промышленности Кузбасса.

В третьем письме на имя губернатора о противозаконном лишении меня пайкового угля в прошлом году я писал о произволе чиновников Киселевска и Прокопьевска над пенсионерами, работавших на шахтах Киселевска. Сотням пенсионерам «Соц.уголь» из-за бюрократических надуманных проволочек, отказали в получении пайкового угля, который мы получали 20 лет после выхода на пенсию. Руководство «Соц.Угля» прикрывается выходом Указа президента Путина, якобы, расширением категории пенсионеров угольной промышленности, которые могут получать пайковый уголь, который мы без проблем получали всю пенсионную жизнь.

«СоцУголь» намеренно лишил нашего права на уголь, считаю, чтобы отчитаться за полный список пенсионеров, а на деле не дать шахтерам уголь, а разницу в десятках миллионов рублях присвоить себе. Я просил содействовать расследованию коррупции чиновников, их халатности и злоупотреблений.

Я жаловался на халатность, а возможно, сговор министра и его зама угольной промышленности Кузбасса, которые, по моему мнению прикрывают преступления руководителя «СоцУгля». Прокуроры и в Следственный комитет Кузбасса уже десятки лет полностью коррумпированы. Этот факт подтверждается тем, что на территории города действуют девять разрезов, которые уже 20 лет не соблюдают санитарные нормы, а прокуратуры и СК области покрывают геноцид населения города угольщиками.

Может ли министр угольной промышленности помочь людям, если он потворствует геноциду народа, что он слепой и не видит громадные нарушения угольщиков, не знает о митингах протеста жителей Киселевска? Ведь я высылал ему документы, доказывающие, что мне положен уголь, справку БТИ, домовую книгу, паспортные данные, прописку и т.д.

В МФЦ и БТИ мне отказали выдать справку за 2020 год, якобы, я вдруг, не числюсь бывшим работником шахты, Трудовую книжек она даже не стала смотреть. Мне позвонил, отказавшийся представиться, чиновник «Соцугля» Прокопьевска и сказал, чтобы я представил справку с БТИ, что я живу в частном доме с печным отоплением. Я представлял трижды на имя губернатора, прокурора, начальнику СК РФ Киселевска Юхневичу паспорт с пропиской, домовую книгу, справку БТИ от 2011 года, трудовую книжку, что я всю жизнь работал на шахте «Красный Кузбасс», что живу в частном доме. Однако эти документы «СоцУголь», правительство Кузбасса, правоохранительные органы игнорировали, по- прежнему, нагло, бессовестно утверждают, что я не предоставил документы. Цинизма, гнусности чиновников объясняется тотальной коррупцией, фактически со времен губернатора Тулеева, в Кузбассе организовано преступное сообщество. Например, судом были осуждены чиновники администрации города, которые присваивали деньги, выделенные на снос ветхого жилья, приблизительно по описанной выше схеме.

Чиновники Кем. Области игнорировали мое заявление и по сути , передали письмо в министерство Уг. Промышленности Кузбасса, которые трижды повторяли ложь «СоцУгля», то есть прикрывали руководителя, погрязшего, как я считаю, в воровстве и лжи! В общей сложности я уже обращался к губернатору Кузбасса – пять раз! А также в ген. Прокурору, президенту РФ! Все безрезультатно!

Я вновь обращался в БТИ с просьбой выдать мне справку, что я проживаю в доме с печным отоплением. Мне вновь отказали по надуманной причине, что я не значусь в списках бывших работников шахты «Красный Кузбасс». То есть, нет пределу издевательства чиновников Киселевска над ветеранами труда!

Я просил взять на контроль ситуацию с беспределом чиновников Киселевска и Прокопьевска, потребовать от правоохранительных органов тщательно проверить законность действий коррумпированных чиновников. Указывал, что правоохранительные и надзорные органы Киселевска давно срослись с чиновниками и угольщиками, которые превратили Киселевск в пустыню, а землю подвидом рекультивации земель, в лунный ландшафт. Они получают огромные взятки от угольщиков, чтобы вопреки законодательству вести добычу в близости жилых домов, убивая метаном и газом здоровье людей. Отбирают у людей дома и землю за копейки, а иногда и бесплатно, поджигают постройки, обрезают людям воду и электричество. Все жалобы жителей Киселевска игнорируются продажными следователями и судьями, которые выносят внесудебные решения в пользу «убийц» народа! Поэтому я просил не передавать расследование коррумпированным следственным органам Киселевска.

Так и получилось, Вы передали мое заявление обл.прокуроу и начальнику СК РФ по Кузбассу. Те в нарушение закона обращений граждан передали дело в Киселевск. Киселевский прокурор даже не ответил, а начальник отдела СК Юхневич заявил, что мое заявление о коррупции чиновников не подпадает под их юрисдикцию Следственного комитета РФ. Но он не передает дело и в полицию. Опять преступный сговор, так как ворон ворону глаз не выклюнет.

Чиновники не спешат выполнять свою работу привести положенный мне уголь, за 2020 год уголь я так и не получил. Наконец получил ответ, что я зачислен на получение пайкового угля на 2021 год, но я пор вине преступной халатности СоцУгля, чиновников администрации области, БТИ не получил уголь за 2020год, вынужден покупать уголь мешками, замерзаю дома!. Игнорируют записи паспорта и трудовой книжки, домовой книги. Да, зам. главы города Скирта приезжал ко мне домой, убедился, что я живу и прописан в доме с печным отоплением, но сослался на бюрократизацию, якобы, во всем виноват Путин.

Я инвалид труда, ветеран труда, награжденный высокими трудовыми наградами. Однако предатели народа, захватившие власть в Кузбассе фальшивыми выборами глумятся над простыми людьми, воруют огромные средства, издеваются над русским народом! Мое обращение в ген. Прокурору, вновь вернулось в Кузбасс с тем же результатом.

Я требовал, чтобы мое письмо было передано губернатору С. Цивилеву. Прошу навести порядок и законность в Киселевске, направить в Кузбасс следственную группу по особо важным делам, снять с должности прокуроров Киселевска и области, возбудить уголовные дела в отношении начальника СК РФ Киселевска Юхневича, прокурора Трефилова, начальника угольной промышленности Кузбасса и руководителя «СоцУгля». Вернуть положенный мне уголь за 2020 год. Наказать виновных.

Свидетелями моих мытарств были пенсионеры, вдруг потерявшие право по прихоти «СоцУгля», журналист Владимир Васильев. Вместе с ними мы были в Совете ветеранов, МФЦ, отделении «СоцУгля» в Киселевске. Их до сих пор не опросили! Наши хождения зафиксированы на видео и аудио, размещены на сайте «Киселевск. Горький катаклизм». Почему правоохранители боятся провести полное расследование? Ответ очевиден – круговая коррупция! Вот так в юбилей 300-летия Кузбасса губернатор Цивилев относятся к заслуженным ветеранам шахтерского труда!

Ветеран труда, инвалид труда, награжденный трудовыми наградами министерства угольной промышленности СССР!

Третьяк. Н.П.