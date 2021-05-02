Пасха - праздник революции!

Сегодня Пасха, Христос воскрес. Воистину или не воистину - это вопрос предпочтений, но факт "светлого христова воскресенья" сомнений не вызывает. Есть такой праздник!

Но что мы празднуем? И как?

Если вчера я писал и говорил, что "Первомай день борьбы трудящихся, а не праздник шашлыков", то сегодня следует сказать тоже самое: Пасха - это не благостный день куличей и крашеных яиц, а день протеста против существующих порядков, для которого лозунг "Отречемся от старого мира!" ничуть не менее близок, нежели для революций более позднего времени.

Да, это была революция, свергнувшая ветхий римский мир! Революция, за которую отдавали жизни, причем способами, которые бы показались зверскими даже питерскому ОМОНу: революционеров сжигали на кострах и скармливали львам на потеху публике, а они продолжали стоять на своем.

Потом с Пасхой и всем тем, древним революционным движением перемены мира произошли изменения, которым хотят подвергнуть и Первомай, объявив его "днем весны". А Иисус не был благостным "исусиком", а был твердым, как кремень дядькой, которого ни пытки, ни мучительная смерть сдвинуть не смогли ни на полшага. И даже воскрес он вопреки законному приговору Синедриона и римского прокуратора, приговоривших его умереть в муках, а он просто послал их куда подальше - и воскрес!

Легенда, конечно, но легенда, овладевшая умами масс, становится куда большей реальностью, чем самая натуральная хроникаиз телевизора. Или у кого-то есть сомнения в реальности христианской истории на протяжении 2-х тысяч лет?

Ну так ешьте куличи и запивайте их красным вином - но помните, что это кровь, пролитая за идею! Вот такой вот "мирный символ".

И яйца у нас - красные!

А.Б.