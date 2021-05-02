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Московский листок

Пасха - праздник революции!

Опубликовано 02.05.2021 в разделе комментариев 5

ссср пасха первомай
Пасха - праздник революции!

Сегодня Пасха, Христос воскрес. Воистину или не воистину - это вопрос предпочтений, но факт "светлого христова воскресенья" сомнений не вызывает. Есть такой праздник!

Но что мы празднуем? И как?

Если вчера я писал и говорил, что "Первомай день борьбы трудящихся, а не праздник шашлыков", то сегодня следует сказать тоже самое: Пасха - это не благостный день куличей и крашеных яиц, а день протеста против существующих порядков, для которого лозунг "Отречемся от старого мира!" ничуть не менее близок, нежели для революций более позднего времени.

Да, это была революция, свергнувшая ветхий римский мир! Революция, за которую отдавали жизни, причем способами, которые бы показались зверскими даже питерскому ОМОНу: революционеров сжигали на кострах и скармливали львам на потеху публике, а они продолжали стоять на своем.

Потом с Пасхой и всем тем, древним революционным движением перемены мира произошли изменения, которым хотят подвергнуть и Первомай, объявив его "днем весны". А Иисус не был благостным "исусиком", а был твердым, как кремень дядькой, которого ни пытки, ни мучительная смерть сдвинуть не смогли ни на полшага. И даже воскрес он вопреки законному приговору Синедриона и римского прокуратора, приговоривших его умереть в муках, а он просто послал их куда подальше - и воскрес!

Легенда, конечно, но легенда, овладевшая умами масс, становится куда большей реальностью, чем самая натуральная хроникаиз телевизора. Или у кого-то есть сомнения в реальности христианской истории на протяжении 2-х тысяч лет?

Ну так ешьте куличи и запивайте их красным вином - но помните, что это кровь, пролитая за идею! Вот такой вот "мирный символ". 

И яйца у нас - красные! 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: А.Б. плохо знает историю
хахахахахахахахахаххх написал 02.05.2021 11:04
Это ты плохо умеешь понимать прочитанное. Тебе написали: "Потом с Пасхой и всем тем, древним революционным движением перемены мира произошли изменения, которым хотят подвергнуть и Первомай, объявив его "днем весны".
Понял? Те 1000 лет мракобесия - это те самые "изменения, которым хотят подвергнуть и Первомай".
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Re:
Serg0 написал 02.05.2021 10:56
А.Б. плохо знает историю, что последовало за "христовой революцией"
---
Насколько я понял, А. Б. и пишет об изменениях, которые произошли с первоначальным революционным христианством. Разумеется, господствующие классы не могли оставить без внимания такой мощный инструмент воздействия на массы, как религия. Впрочем, не брезгуя и другими, порожденными классовой борьбой популярными формами. Например, Гитлер оставил первомай государственным праздником - "Днем национального труда", также "забыв" о его КЛАССОВОЙ, интернациональной сущности.
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(без названия)
Ждлждлджьжтжь написал 02.05.2021 10:50
ну, эта - четай хрипуна вашего вертикального ...нее, - ни "если вдруг обоссрался друк", а про "другие красят в жолтый свет, в зильоный"
"Отречемся от старого мира" - эт песах, г-н Баранов, - исходник, - типо, из земель египецких со всем нипасиииильно нажытым.
У яхветцонка - воскрестнег, - типо, восстановление закона отцца мойяго(пятикнижия иудейскаго, ага) - экспансия богоизбранщины на очередное нац-тер.пр-во, которое оная богоизбранщина не строила, не сажала, не вырубала, а есть и насыщаццо будет. Напр., - как в "этой стране", кррррасненький ты наш поджидок.
...
у НАС - традиционник: полномасштабность Красного Колеса, Коловрата, т.е.
Свастики, ага.
(не подавись читамши)
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(без названия)
бардак написал 02.05.2021 10:28
А.Б. плохо знает историю, что последовало за "христовой революцией". Больше тысячи лет мракобесия, невежества, бескультурья, государственного террора и зверств инквизиции. Человечество только в 13 веке стало выходить из этой помойной ямы, когда крестоносцы разграбили Византию. "Дворцы, виллы, церкви, купеческие склады были разграблены. Молодых девочек, девушек и зрелых женщин крестоносцы зверски насиловали. В поисках золота рыцари не гнушались вскрывать могилы императоров и знатных горожан. Добыча была так велика, что не поддавалась точному подсчету. Повозки ломились от золота, серебра, драгоценностей, серебряных сосудов, шелков и мехов." Воины христовы, мать их ... . А после Испанской конкисты были захвачены библиотеки и европейские ученые с ужасом осознали, как под предводительством церкви отстали от жизни. Мир стал развиваться вопреки церкви. А А.Б. на все начхать, абы револючия или любой другой бардак.
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Ленина к Пасхе...
Serg0 написал 02.05.2021 10:08
Особенно замечательна в этом отношении подчеркиваемая Марксом мера Коммуны: отмена всяких выдач денег на представительство, всяких денежных привилегий чиновникам, сведение платы всем должностным лицам в государстве до уровня "заработной платы рабочего". Тут как раз всего нагляднее сказывается перелом - от демократии буржуазной к демократии пролетарской, от демократии угнетательской к демократии угнетенных классов, от государства, как "особой силы" для подавления определенного класса, к подавлению угнетателей всеобщей силой большинства народа, рабочих и крестьян. И именно на этом, особенно наглядном - по вопросу о государстве, пожалуй, наиболее важном пункте уроки Маркса наиболее забыты! В популярных комментариях - им же несть числа - об этом не говорят. "Принято" об этом умалчивать, точно о "наивности", отжившей свое время, - вроде того как христиане, получив положение государственной религии, "забыли" о "наивностях" первоначального христианства с его демократически-революционным духом.
В. И. Ленин.
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