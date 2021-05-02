Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии

Опубликовано 02.05.2021 в разделе комментариев 1

В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии

Победить коронавирус COVID-19 удастся только тогда, когда популяционный иммунитет к вирусу будет составлять 60-70%.

В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Московское управление Роспотребнадзора 29 апреля сообщило, что заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране.

Но прививки-то в столице первыми начали, и вакцинировалось довольно много граждан. А результат – рост заболеваемости…

 



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Житель написал 02.05.2021 11:39
А какое отношение имеет не компетентный в медицине полицай-цензурный орган к коронавирусу COVID-19?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Вечерние новости
"А что?" Вечерние новости
01.05.2021
Анатолий Баранов: Не мир принес я, но меч!
Анатолий Баранов: Не мир принес я, но меч!
02.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством (0)
В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии (1)
Пасха - праздник революции! (7)
Заслуженные шахтеры Кузбасса, униженные властью (2)
Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем (2)
Эстонский полицейский (4)
Володин разыграл сюжет, который был ясен еще вчера (6)
Анатолий Баранов: власть существует у нас не для народа, а сама для себя (12)
"А что?" Вечерние новости (0)
Позиция организации "КЫРГСОЦ" о конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Парадокс дешевого правительства: почему от институтов развития нет никакого развития
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сегодня яйца с треском разбиваются!
Дарья Митина Дарья Митина: Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем
Дарья Митина Дарья Митина: Первомай 10 лет назад:)))
Михаил Делягин Михаил Делягин: Убивает не столько коронавирус, сколько одичалая бюрократия: в ковидариях больным снижают иммунитет
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss