В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии

Победить коронавирус COVID-19 удастся только тогда, когда популяционный иммунитет к вирусу будет составлять 60-70%.

В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критическая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Московское управление Роспотребнадзора 29 апреля сообщило, что заболеваемость COVID-19 в столице превышает средние показатели по стране.

Но прививки-то в столице первыми начали, и вакцинировалось довольно много граждан. А результат – рост заболеваемости…