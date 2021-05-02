С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с пушками и крупнокалиберными пулеметами?

Вот это фото со столичной улицы в районе Красных ворот разместил у себя в ФБ Павел Тарасов, депутат Московской городской думы и задал риторический вопрос: "Вопрос: куда и зачем едет бронетехника по Москве?"

Однако ж вопрос, как говорится, "ширше и глубже": не только куда и зачем, но и откуда?

Откуда и для какой надобности у столичной полиции армейская бронетехника? И ведь даже не у Росгвардии, а именно у полиции...

Боевая разведывательно-дозорная машина была разработана давно и успела принять участие во множестве войн - от израильско-египетского конфликта на Суэцком полуострове до войны на Донбассе.

Как средство разведки, БРДМ-2 обладает развитым комплексом средств наблюдения.

Вооружение БРДМ-2 составляет спаренная установка 14,5-мм пулемёта КПВТ и 7,62-мм ПКТ. КПВТ предназначен для борьбы с легкобронированной и небронированной техникой противника. Пулемёт Калашникова предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника и имеет боекомплект в 2000 патронов в 8 лентах. Характеристики бронекорпуса позволяют устанавливать вместо башни с 14,5 мм пулеметом КПВТ модули с пушками калибром до 23 мм.

И эта бронированная машина - средство полиции?

У нас есть необходимость вести разведку боем в Бирюлево? Останавливать наступление танков Навального или уничтожать живую силу боевиков Платошкина числом до 2000 человек?

Зачем за счет бюджета закупается для полиции армейская бронетехника, которая вообще не может применяться в густонаселеном городе?

И ведь известно: если в первом акте ружьен висит на стене, то в последнем акте оно обязательно должно выстрелить.

Скажем, реальная война на Донбассе началась после того, как тогдашний и.о.президента Украины Турчинов подписал указ о применении тяжелой техники. Результат известен, и война все никак не закончится, и жертв войны все больше и больше.

А в Москве, оказывается, для применения бронетехники и указа никакого не надо, достаточно распоряжения начальника ГУВД (или еще более скромного начальника), возможно, даже устного.

Я очень хорошо помню, как Внутренние войска начали применять только-только переданную им из армии тяжелую технику в г.Буденновск Ставропольского края.

Сначала случайным, непреднамеренным выстрелом из КПВТ стоящего на въезде в город БТР практически снесло голову журналситке Наталье Алякиной, потом случайный выстрел пушки БМП снес стену дома и ранил четырех военнослужащих и одну журналистку.

Думаю, люди, имевшие дело с такой техникой, могут припомнить множество подобных случаев.

Теперь эти неприятные воспоминания коснутся и Москвы?

Депутат П.Тарасов готовит запрос в ГУВД и МВД, но опасается, что "ответят дежурную дичь про антитеррор или вообще выполнение служебных задач".

Но служебные задачи полиции не включают в себя борьбу с "легкобронированной и небронированной техникой противника", и борьбой с террористическими группами ведает тоже никак не полиция. А для борьбы с нарушителями общественного порядке не нужны ни пулеметы КПВТ, ни 23-миллиметровые пушки.

Или уже можно - из крупнокалиберных пулеметов?