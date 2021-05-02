Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с пушками и крупнокалиберными пулеметами?

Опубликовано 02.05.2021 автором в разделе комментариев 2

победа война разведка
С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с пушками и крупнокалиберными пулеметами?

Вот это фото со столичной улицы в районе Красных ворот разместил у себя в ФБ Павел Тарасов, депутат Московской городской думы и задал риторический вопрос: "Вопрос: куда и зачем едет бронетехника по Москве?" 

Однако ж вопрос, как говорится, "ширше и глубже": не только куда и зачем, но и откуда?

Откуда и для какой надобности у столичной полиции армейская бронетехника? И ведь даже не у Росгвардии, а именно у полиции...

Боевая разведывательно-дозорная машина была разработана давно и успела принять участие во множестве войн - от израильско-египетского конфликта на Суэцком полуострове до войны на Донбассе.

Как средство разведки, БРДМ-2 обладает развитым комплексом средств наблюдения.

Вооружение БРДМ-2 составляет спаренная установка 14,5-мм пулемёта КПВТ и 7,62-мм ПКТ. КПВТ предназначен для борьбы с легкобронированной и небронированной техникой противника.  Пулемёт Калашникова предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника и имеет боекомплект в 2000 патронов в 8 лентах. Характеристики бронекорпуса позволяют устанавливать вместо башни с 14,5 мм пулеметом КПВТ модули с пушками калибром до 23 мм.

И эта бронированная машина - средство полиции?

У нас есть необходимость вести разведку боем в Бирюлево? Останавливать наступление танков Навального или уничтожать живую силу боевиков Платошкина числом до 2000 человек?

Зачем за счет бюджета закупается для полиции армейская бронетехника, которая вообще не может применяться в густонаселеном городе?

И ведь известно: если в первом акте ружьен висит на стене, то в последнем акте оно обязательно должно выстрелить.

Скажем, реальная война на Донбассе началась после того, как тогдашний и.о.президента Украины Турчинов подписал указ о применении тяжелой техники. Результат известен, и война все никак не закончится, и жертв войны все больше и больше.

А в Москве, оказывается, для применения бронетехники и указа никакого не надо, достаточно распоряжения начальника ГУВД (или еще более скромного начальника), возможно, даже устного. 

Я очень хорошо помню, как Внутренние войска начали применять только-только переданную им из армии тяжелую технику в г.Буденновск Ставропольского края.

Сначала случайным, непреднамеренным выстрелом из КПВТ стоящего на въезде в город БТР практически снесло голову журналситке Наталье Алякиной, потом случайный выстрел пушки БМП снес стену дома и ранил четырех военнослужащих и одну журналистку.

Думаю, люди, имевшие дело с такой техникой, могут припомнить множество подобных случаев.

Теперь эти неприятные воспоминания коснутся и Москвы?

Депутат П.Тарасов готовит запрос в ГУВД и МВД, но опасается, что "ответят дежурную дичь про антитеррор или вообще выполнение служебных задач".

Но служебные задачи полиции не включают в себя борьбу с "легкобронированной и небронированной техникой противника", и борьбой с террористическими группами ведает тоже никак не полиция. А для борьбы с нарушителями общественного порядке не нужны ни пулеметы КПВТ, ни 23-миллиметровые пушки.

Или уже можно - из крупнокалиберных пулеметов?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ахмад шах масуд написал 02.05.2021 16:50
Ну... в 1993 году возле телецентра Останкино очень даже применяли пулеметы КПВТ и не только их, и не по бронированной технике, а по живым людям. Пуля калибром 14,5 мм, а точнее снаряд, при попадании разрывает человека пополам.
Спецназ "Витязь" отличился тогда меткой стрельбой по журналистам, врачам, пытавшимся помочь раненым, каретам скорой помощи и вообще по всему.
Кого-то из этих спецназовцев даже объявили героем россии.
Ответить
Меня иногда просто умиляет святая вера школьного троечника Володи Путина, что в России будет,
как в Южной Америке и Африке. написал 02.05.2021 16:45
Здесь климат другой.
И челюсть у государства стеклянная - ее сломали в 1917 г.
Здесь все будет по-другому, Вова.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Вечерние новости
"А что?" Вечерние новости
01.05.2021
Анатолий Баранов: Не мир принес я, но меч!
Анатолий Баранов: Не мир принес я, но меч!
02.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с пушками и крупнокалиберными пулеметами? (2)
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством (0)
В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии (4)
Пасха - праздник революции! (15)
Заслуженные шахтеры Кузбасса, униженные властью (3)
Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем (2)
Эстонский полицейский (5)
Володин разыграл сюжет, который был ясен еще вчера (6)
Анатолий Баранов: власть существует у нас не для народа, а сама для себя (13)
"А что?" Вечерние новости (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Готовимся к войсковой операции в Бирюлево?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Жизнь без минимума
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как создать цивилизацию из ада: Делягин, Фурсов
Михаил Делягин Михаил Делягин: Готовьтесь к веселому и страшному времени: организуйтесь и учитесь
Дарья Митина Дарья Митина: У трёхглавого дракона вырастет четвёртая голова?....
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss