Поработали плохо, но начинать надо

Всем кто интересуется политикой коммунистов известно, что 24 апреля прошёл половинный съезд КПРФ. Начали, но не закончили. Кто - то из коммунистов пишет в газету статью "Поработали неплохо, но впереди ещё большие задачи". В информационном сообщении о работе съезда говорится: принято решение не закрывать съезд. Его второй этап будет проведён для обсуждения вопросов участия в выборах в думу. Пару месяцев съезд будет стоять с раскрытым ртом. А почему сейчас не могли решить с кандидатами в депутаты? Грудинина, который не был членом партии выдвигали кандидатом в президенты, а почему Н.Платошкина нельзя выдвинуть кандидатом в депутаты? Очевидно в этот же день провели и первый пленум ЦК КПРФ на котором избрали руководство. Пожар надо успеть до выборов.

На съезде выступил Н.Васильев руководитель партии в области. По его мнению Московское отделение КПРФ приняло активное участие во всех общероссийских акциях КПРФ. Что это за акции? Мне и моим землякам известно, что Зюганов возлагал цветочки, других акции мы не видели и не знаем. Ими было роздано 130 тысяч продуктовых наборов. Коммунисты шефствуют над памятниками советской культуры, проводят экологическую работу, поддерживают спортивные мероприятия. По их протестам закрыли 39 мусорных полигонов. Закрыли это хорошо, однако Васильев не сказал куда теперь возят мусор. Его не интересует проблема того, что теперь мусором душат народ в другом месте. По итогам последних выборов подмосковные коммунисты в два раза увеличили своё представительство в местных органах власти. Васильев забыл отметить, что политика государства решается не в регионах. Партия "Единая Россия" имеет большинство даже в думе, а в стране кризис, народ нищает и умирает не дождавшись нормальных условий жизни.

Выступил мэр Новосибирска коммунист А.Локоть. Рассказал как они строят жильё, детские сады, школы, метрополитен, как хорошо интегрируются с Беларусью. А сколько стоит ваше жильё? Но обошёл стороной главный вопрос нынешней России. Как с зарплатой трудовому человеку? Значит она точно такая же как и по всей России исключая Москву. Однако зарплата чиновников соответствует зарплате столичной. Своя рубашка ближе к телу.

Интересное выступление отстранённого губернатора Иркутской области С.Левченко. Высоко оценил отчётный доклад ЦК КПРФ съезду. Этот доклад не ЦК КПРФ, а лично Г.Зюганова. По его мнению, совершенно правильно даны оценки в докладе не только за четырёхлетний, но и тридцатилетний срок. Вот поэтому Зюганов и снял его с членов ЦК. Оценка может и правильная, но какой от этого толк для народа и страны? Для Кремля вы практически отделены как церковь. Хотя Патриарх пользуется бронированной автомашиной из гаража президента. А что вы? Реденько народ выбирает вас, а президент отстраняет и что толку от этого доклада?

Коммунист Н.Коломейцев вроде нормальный депутат, который является первым секретарём Ростовского обкома КПРФ и первым заместителем Зюганова. Как он может руководить коммунистами Ростовской области если постоянно должен находится в думе. Он рассказал присутствующим о работе не областных коммунистов а тех, которые сидят в думе. За 4 года они внесли около 500 законопроектов и провели около 150 крупных столов и парламентских слушаний. Вот ведь в чём Коломейцев видит работу коммунистов. Забыл сказать, что ни один законопроект не был ни только принят, но даже не попал в списки на рассмотрение. И каков результат болтовни за круглыми столами? Н.Коломейцев, неужели Зюганов вас так загипнотизировал, что вы потеряли ориентиры. Вся ваша фракция в думе это балласт занятия кресел. Вы дармоеды на шее у народа. Ваше бессмысленное присутствие в думе обходится налогоплательщикам по полтора миллиона рублей в месяц. В душе вы возможно понимаете свою никчёмность, но материальное положение держит вас цепью к насиженным креслам и о совести вы уже не думаете и она вас не гложет. Поэтому вы не встречаетесь с народом. Вы его боитесь и правильно делаете, вас могут и побить если попытаетесь что то говорить при встрече с толпой. 28 лет коммунисты думы ничего не сделали для народа, однако заработали трудовой стаж и будете получать повышенную пенсию и льготные выплаты выше пенсии. Дай Бог найдётся настоящий лидер и не обязательно коммунист, просто человек и перевернёт действующую власть, установится обновлённый социализм и я уверен, что вам будет стыдно даже выйти на улицу, на вас народ будет плевать и правильно делать.

Выступающих с речью бестолочей было много, но ни один не коснулся зарплаты работающего человека. А. Клычков - губернатор Орловской области хвалился строительством жилья и ростом бюджета. А что жильё для народа бесплатное или какова цена квадрата? Загоняете народ в кабалу банкам, а потом они отбирают квартиры и люди превращаются в бомжей, Вы этим хвастаетесь? Конституционный суд уже одобрил в некоторых случаях изымать квартиры и выбрасывать жильцов на улицу. Вы об этом не знаете или вас не касается.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.Исаков рассказал о тех проектах, над которыми работает комсомол. Я их перечислять не буду, настолько они ничтожны по отношению к действительности. Сегодня проект должен быть один - большинство левопатриотических сил в сентябрьской думе. Но вы к этому не готовы по ой же причине. Надо идти в народ, но вы его боитесь, да и времени уже нет переубедить людей, которые вас ненавидят. В.Исаков заканчивая детское выступление сказал: "Комсомол и партия - едины. Мы готовы идти к новым победам вместе с нашим председателем". Почему же Искаков не назвал старые победы комсомола вместе с Зюгановым. Да, цифровизация полностью одолела членами партии Зюганова. Ни стыда, ни совести, ни чести, они вообще не понимаю что говорят и не стыдятся тому, что их детский лепет будет опубликован в печати и комментарии в интернете, читать стыдно что пишут об этом съезде.

Л.Калашников нарисовался в СМИ. Раньше он часто бывал на различных шутовских шоу. Наверное надоел ведущим бессмысленным разговором и его не стали приглашать. Однако мнение у коммунистов полностью совпадают с мнением и разговором их лидера. Видно на то и лидер, чтобы быть ему верным. "КПРФ продолжит борьбу за Русский мир и за возрождение СССР". Леонид, Русского мира не существует разве что в вашем воображении. Он был в период Советского Союза, но вы продали и СССР, а с ним и Русский мир. И ещё, неужели вы не понимаете, что СССР возродить не удастся никому, даже если бы был жив Сталин. Сейчас не 1917 год и даже не 1937. СССР и Русский мир можно восстановить только экономикой. Если бы вы не поспособствовали развалу экономики России, а наоборот нарастили как Китай, то бывшие республики СССР на коленях бы приползли к нам. Сейчас даже не армия решает мировую политику , а ЭКОНОМИКА. Что в этом вопросе представляет Россия вам думаю известно. Леонид, прежде чем что - то говорить думайте. Если нечем думать , то молчите. Шестерите перед Зюгановым, чтобы не отстранил вас от народной кормушки.