Ждем смертельного наркотика из Финляндии

Жители финских городов Турку и Хельсинки начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества, сообщает издание Yle. Полиция на юго-западе Финляндии сообщила о пяти случаях смерти от наркотиков среди молодых людей в Турку в течение апреля. Издание Yle сообщает о десяти погибших. По информации финской газеты Turun Sanomat, токсичные препараты убили около 50 человек в Хельсинки.

Фонд A-klinikkasäätiö предупредил о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.

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Финляндия рядом, от Москвы 900 километров до границы, от Питера и того меньше. Нет сомнения, что новый наркотик доберется до российских мегаполисов в самое ближайшее время. К тому же состав несложный, и вполне может быть налажено производство на местах.

Пропорции смертности тоже очевидны - в 100-тысячном Турку выявлено 10 трупов, а в полумиллионном Хельсинки - - 50. Значит, в 5-миллионном Петербурге следует готовиться принять 500 трупов, а в 20-миллионной Москве - 2 тысячи.

Для той части населения, что не употребляет наркотики, информация любопытная, и не более того.

Но сегодня употребление наркотиков охватывает все возрастные категории и все социальные страты, число наркоманов, на самом деле, очень велико, особенно в неблагополучной среде, которая и является основным потребителем дешевых и особо опасных наркотиков. А современная "цивилизация мегаполисов" является почти идеальной средой для наркомании.