А всего-то делов - сделать эскалатор на Казанском вокзале

"Ну почему не могут сделать для людей эскалатор на Казанском вокзале, да и на других тоже, в том месте, где выход к перронам от метро?

Ведь миллионы людей за многие годы таскают тут тяжести и чемоданы вверх-вниз примерно 50 метров на крутом подъеме. В 21 веке высоких технологий запускают космические корабли и атомные ледоколы, а тут просто позорище..." - Пишет Сергей Горнов, старый мой товарищ еще по "Московскому комсомольцу", когда он был "органом МК и МКГ ВЛКСМ".

А и правда, почему?

Так умом понимаю, что это не плитку положить - тут нужно сложное инженерное решение, денег и сил много, прибыли особой нет. Не интересно!

А то, что десятками лет люди корячатся со своими чемоданами и сумками в человеческий рост к поезду - "проблемы индейцев шерифа не волнуют".

Но ведь нельзя же делать только то, что немедленно принесет выгоду?

Или можно? И даже нужно?

Вот вчера в центре Москвы умерла девушка. Вышла погулять с мамой, упала и умерла. Девушка была очень больным человеком, но вот просто так на прогулке... У нас ведь не слишком много чего на улицах припасено для инвалидов и просто больных людей. Перенапряыгся человек немного, и умер.

А тут как-будто специальный тренажер на выживаемость: заберешься с чемоданом к перрону - молодец, жизнеспособен. Не заберешься - значит, не судьба...

А.Б.