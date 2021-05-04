Персонаж романа Войновича, селекционер-самоучка Кузьма Гладышев, соседу Ивану Чонкину объяснял: «Для хорошего урожая надо удобрить землю дерьмом. Из дерьма произрастают травы, злаки и овощи, которые едим мы и животные. Животные дают нам молоко, мясо, шерсть и все прочее. Мы все это потребляем и переводим опять на дерьмо. Вот и происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин? Для начала, конечно, поправился он, заметив, что Чонкина передернуло, можно удалить естественный запах, а потом, когда человек привыкнет, оставить все, как есть. Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки».

Кузьма Гладышев свою идею так и не осуществил, зато в настоящее время, благодаря успешному дерзанию российской науки, мы близки к осуществлению его мечты. И хотя дерьмо в чистом виде пока не употребляем, но судя по качеству многих продуктов, ждать осталось недолго. Вспоминается анекдот, как один НИИ пищевой промышленности взялся производить сливочное масло из дерьма. Через год, потратив выделенные государством деньги, отчитываются об успехах: «На хлеб уже намазывается, но есть пока нельзя». И заслуга в наших «успехах» целиком на круговороте, только не дерьма в природе, а людей в России. Покидают ее тысячи образованных российских ученых, инженеров, врачей, преподавателей. Главными стимулами для перемены места жительства служат как социально-экономические факторы, так и политические. После распада СССР во многих бывших республиках, из-за тяжелой экономической ситуации, гражданам жить там стало невмоготу, и в Россию хлынули несчастные и обездоленные люди, вынужденные зарабатывать на жизнь тяжелым и непрестижным трудом: грузчиками, строительными рабочими, дворниками. Часть этих гастрабайтеров оседает в России, рожают детей, дети учатся, становятся учителями, инженерами, врачами и… уезжают. Приезжают грузчики, строительные рабочие, дворники. В результате этого круговорота классных специалистов в России становится все меньше, отсюда такое качество отечественных продуктов, автомобилей, самолетов, ракет и т.д.

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В декабре прошлого года депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, позволяющий скрывать сведения о сотрудниках судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также «близких указанных лиц». Закон обязывает любых операторов персональных данных, в том числе государственные ведомства и мобильных операторов, обеспечить конфиденциальность личных сведений и данных об имуществе. Под действие закона среди прочих попадают сотрудники Следственного комитета, ФСБ, СВР, ФСО, МВД, Росгвардии, Минобороны. Запрет на публикацию сведений может повлиять на публикацию антикоррупционных расследований СМИ. И это при том, что в прошлом году лидерами среди коррупционных преступлений стали именно силовики.

А сейчас в Госдуме готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект о «нечаянной» коррупции, который освобождает чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих и других категорий граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если оно произошло по не зависящим от госслужащих обстоятельствам. К таким обстоятельствам относятся непредотвратимые стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, массовые заболевания, забастовки, военные действия, террористические акты и т.п. «Ну да, сила взятки – она же штука непреодолимая! Не захочешь, а возьмешь», – говорят простые россияне, и, не без оснований, подозревают, что поправки к антикоррупционному законодательству задуманы для возможности чиновников, приближенных к власти, избежать наказания за коррупционные преступления, ведь на просторах России регулярно случаются какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства, типа наводнений, засухи или лесных пожаров. Под них очень удобно «пилить» бюджетные деньги, выделенные на устранение этих катаклизмов. Если бы не случилась эпидемия пандемии, ее нужно было придумать, не случайно за этот период количество миллиардеров значительно возросло.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан. В надзорном ведомстве утверждают, что ФБК, штабы Навального и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прокуратура начала проверку ФБК на экстремизм. «Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае» – заявил Жданов.

Невольно напрашивается вывод – после уничтожение ненавистного ФБК, власти решили честно признать, что в России борьба с коррупцией – теперь является преступлением. Поэтому, правоохранители последовали примеру президента, который на обвинение Байдена ответил детской считалочкой: «Кто как обзывается, тот так называется». А господа правоохранители выдали другую считалочку: «Раз, два, три, четыре, пять, – я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». Поэтому руководство ФБК вынуждены были эмигрировать за границу: Леонид Волков в Литву, Владимир Ашурков и Мария Певчих в Великобританию, Иван Жданов в Германию. А того «кто не спрятался», ждет участь бывшего шефа, бывшего ФБК.