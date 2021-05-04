Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нашли бы и спрятанные деньги, и имущество завода

Опубликовано 04.05.2021 автором Альберт Сперанский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Нашли бы и спрятанные деньги, и имущество завода

Около шести лет в Тюмени, 269 бывших работников ООО "Завода ОПБ "Сибкомплектмонтаж" ожидают выплат долгов по зарплате. Сумма задолженностей составляет более 29 млн. рублей. Работники обращались в надзорные ведомства, но безрезультатно. Бывший заводчанин Иван Агейчик до сих пор, в одиночку, пытается привлечь внимание к долгу предприятия. За годы переписок с правоохранительными органами, судами и властями у него собралась целая стопка бумаг, от которых никакой пользы.

«Сейчас остался я один из всех работников предприятия, который продолжает писать письма в Генпрокуратуру и приемную президента с просьбой проконтролировать выплату заработной платы, но все мои письма пересылают в областную прокуратуру, где всё и останавливается», — рассказывает Иван Агейчик.

Во всех ответах прокуратуры Тюменской области, поступивших бывшему работнику, говорится, что «вопрос оплаты труда находится на контроле прокуратуры».

Предприятие «Сибкомплектмонтаж» было создано в 1974 году. Оно стало одним из самых мощных производителей типовых блоков, необходимых для обустройства месторождений. Продукция производилась для «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома».

Перебои с зарплатами начались ещё 2014 году. Предприятие сменило владельцев. Известный тюменский бизнесмен Василий Кель отдал завод московской компании «Электропроект АКТИВ». А после завод официально был признан банкротом.

В мае 2015 года судебные приставы арестовали имущество «Сибкомплектмонтажа». За счет денег, вырученных от его продажи, можно было бы погасить долги перед рабочими, но спустя пару недель всё недвижимое имущество было исключено из описи для ареста — оказывается, по документам оно принадлежало не заводу, а теперь уже ООО «Электропроект АКТИВ».

Тюменская прокуратура вместе со своими московскими коллегами пыталась выяснить, по какому адресу находится «Электропроект АКТИВ». Сделать этого не удалось. Вот так, наши предприниматели прячут и деньги, и имущество. Концы в воду.

А если бы к одиночке Ивану Агейчику подключились с требованием разобраться с таким произволом и вольностями свободные профсоюзы, различные демократические ячейки и депутаты разных рангов. Разве трудно написать письмо и отправить по нужному адресу? Закидали бы своими письмами прокуратуру, следственные, административные, правительственные органы и самого президента. Расшевелили бы тогда все эти уснувшие органы, и наверняка, спасли бы людей, попавших в беду. Нашли бы и спрятанные деньги, и имущество завода. Многие активисты выкрикивают боевые дежурные лозунги: «Если мы едины, мы непобедимы». Многие думают, что единство придет само, только покажи этот лозунг. Нет, для этого нужно помогать друг другу. И только тогда мы вместе сможем навести порядок, создать во всех уголках страны боеспособные профсоюзы. Нельзя отгораживаться друг от друга стенками, расстояниями, нужно протягивать друг другу руки помощи.

 



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Новости
"А что?" Новости
04.05.2021
Патриарх Кирилл неожиданно для себя выступил против власти
Патриарх Кирилл неожиданно для себя выступил проти...
03.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин обеспечил каждому ребенку счастливое детство. На 150 долларов (0)
Круговорот (1)
Кремль переводит обещания на 2030 год (1)
"А что?" Новости (0)
Нашли бы и спрятанные деньги, и имущество завода (0)
Патриарх Кирилл неожиданно для себя выступил против власти (11)
А всего-то делов - сделать эскалатор на Казанском вокзале (2)
Ждем смертельного наркотика из Финляндии (20)
Поработали плохо, но начинать надо (14)
С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с пушками и крупнокалиберными пулеметами? (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пакт нормальности: алгоритм выборов 2021 года уже очевиден
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Пояснение к закону стоимости
Михаил Делягин Михаил Делягин: Золотая рыбка, президент Путин и три желания: новогодний тост
Дарья Митина Дарья Митина: Работа со смертью
Михаил Делягин Михаил Делягин: Запретить МФО!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss