Нашли бы и спрятанные деньги, и имущество завода

Около шести лет в Тюмени, 269 бывших работников ООО "Завода ОПБ "Сибкомплектмонтаж" ожидают выплат долгов по зарплате. Сумма задолженностей составляет более 29 млн. рублей. Работники обращались в надзорные ведомства, но безрезультатно. Бывший заводчанин Иван Агейчик до сих пор, в одиночку, пытается привлечь внимание к долгу предприятия. За годы переписок с правоохранительными органами, судами и властями у него собралась целая стопка бумаг, от которых никакой пользы.

«Сейчас остался я один из всех работников предприятия, который продолжает писать письма в Генпрокуратуру и приемную президента с просьбой проконтролировать выплату заработной платы, но все мои письма пересылают в областную прокуратуру, где всё и останавливается», — рассказывает Иван Агейчик.

Во всех ответах прокуратуры Тюменской области, поступивших бывшему работнику, говорится, что «вопрос оплаты труда находится на контроле прокуратуры».

Предприятие «Сибкомплектмонтаж» было создано в 1974 году. Оно стало одним из самых мощных производителей типовых блоков, необходимых для обустройства месторождений. Продукция производилась для «Роснефти», «Лукойла» и «Газпрома».

Перебои с зарплатами начались ещё 2014 году. Предприятие сменило владельцев. Известный тюменский бизнесмен Василий Кель отдал завод московской компании «Электропроект АКТИВ». А после завод официально был признан банкротом.

В мае 2015 года судебные приставы арестовали имущество «Сибкомплектмонтажа». За счет денег, вырученных от его продажи, можно было бы погасить долги перед рабочими, но спустя пару недель всё недвижимое имущество было исключено из описи для ареста — оказывается, по документам оно принадлежало не заводу, а теперь уже ООО «Электропроект АКТИВ».

Тюменская прокуратура вместе со своими московскими коллегами пыталась выяснить, по какому адресу находится «Электропроект АКТИВ». Сделать этого не удалось. Вот так, наши предприниматели прячут и деньги, и имущество. Концы в воду.

А если бы к одиночке Ивану Агейчику подключились с требованием разобраться с таким произволом и вольностями свободные профсоюзы, различные демократические ячейки и депутаты разных рангов. Разве трудно написать письмо и отправить по нужному адресу? Закидали бы своими письмами прокуратуру, следственные, административные, правительственные органы и самого президента. Расшевелили бы тогда все эти уснувшие органы, и наверняка, спасли бы людей, попавших в беду. Нашли бы и спрятанные деньги, и имущество завода. Многие активисты выкрикивают боевые дежурные лозунги: «Если мы едины, мы непобедимы». Многие думают, что единство придет само, только покажи этот лозунг. Нет, для этого нужно помогать друг другу. И только тогда мы вместе сможем навести порядок, создать во всех уголках страны боеспособные профсоюзы. Нельзя отгораживаться друг от друга стенками, расстояниями, нужно протягивать друг другу руки помощи.