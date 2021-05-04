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Московский листок

"А что?" Новости

Опубликовано 04.05.2021 в разделе комментариев 0

1. С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с

пушками и крупнокалиберными пулеметами?

2. Патриарх Кирилл неожиданно для себя выступил против власти.

3. Число случаев коронавируса в мире превысило 150 миллионов.

4. Власти подтвердили, что стали больше штрафовать за отсутствие

перчаток.

5. Человек погиб при пожаре старинного дома в центре Москвы.

6. В преддверии майских праздников в России подорожали свинина и

баранина.

7. Майские праздники большинство проведет на родине.

8. Новый смертельный наркотик из Финляндии.

9. На Эльбрусе обнаружили тела двух пропавших альпинистов.



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