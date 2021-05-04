"А что?" Новости

1. С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с
пушками и крупнокалиберными пулеметами?
2. Патриарх Кирилл неожиданно для себя выступил против власти.
3. Число случаев коронавируса в мире превысило 150 миллионов.
4. Власти подтвердили, что стали больше штрафовать за отсутствие
перчаток.
5. Человек погиб при пожаре старинного дома в центре Москвы.
6. В преддверии майских праздников в России подорожали свинина и
баранина.
7. Майские праздники большинство проведет на родине.
8. Новый смертельный наркотик из Финляндии.
9. На Эльбрусе обнаружили тела двух пропавших альпинистов.
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