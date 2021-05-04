"А что?" Новости 1. С кем собирается воевать в Москве полиция на бронемашинах с пушками и крупнокалиберными пулеметами? 2. Патриарх Кирилл неожиданно для себя выступил против власти. 3. Число случаев коронавируса в мире превысило 150 миллионов. 4. Власти подтвердили, что стали больше штрафовать за отсутствие перчаток. 5. Человек погиб при пожаре старинного дома в центре Москвы. 6. В преддверии майских праздников в России подорожали свинина и баранина. 7. Майские праздники большинство проведет на родине. 8. Новый смертельный наркотик из Финляндии. 9. На Эльбрусе обнаружили тела двух пропавших альпинистов.



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