Кремль переводит обещания на 2030 год

Ни одно обещание президента за 21 год не выполнено. Самое интересное в этом траурном положении президент не чувствует угрызение совести и ведёт себя как будто так и должно быть. Двадцатый год, на который рассчитывал народ не изменил положение нищего населения. Эпидемия помогла президенту реабилитироваться среди дураков, которые думают, что коронавирус не дал возможности развитию экономики и улучшению жизни народа. А вот вирус в Китае страшнее чем в России, однако рост экономики зафиксирован на уровне 6 %. Люди, вас это не удивляет? Потому что там во главе государства стоят настоящие коммунисты в отличие от наших - болтунов.

Давайте вкратце посмотрим на достижения нашего президента:

1. Разрушена экономика и Россия превращена в сырьевой придаток. Некоторые читатели скажут, что президент говорил, что теперь сырьё не главное в формировании бюджета. А что главное? Китаю, Турции навязали газ, нефть и цены устанавливаем теперь не мы. Сколько бьёмся над газопроводом в Германию? Если сырьё не играет роли то надо было не ввязываться в эту авантюру. Из - за этого потока США вводит против Росси санкции вместе с Европой. А можно было избежать. Всё это унижает, нет не Россию, а лично президента.

2.Обнищанние народа в самой богатой стране мира. Люди, вы интересуетесь зарплатой в развитых странах мира? В интернете всё есть посмотрите. В той же Германии зарплата выше чем в России примерно в 10 раз. Такой зарплаты нет и для чиновников. Наша зарплата чиновников больше чем в Германии тоже в 10 раз. И это длится всё время пока существует бандитски - воровской капитализм. И что даёт народу такой порядок? Миллионы умирают так и не дождавшись улучшения жизни. При этом основная масса населения перебивается с хлеба на воду и помалкивает в тряпочку.

3. Полная деградация на внешнем политическом уровне. Республики Донбасс не признаны. Крым не признан даже в СНГ. Спортсмены на международных соревнованиях выступают под белым флагом и без Российского гимна. Такое унижение может выдержать только наш президент. И мы согласны с таким унижением. Более того сами спортсмены не возмущаются. Так быстро под присмотром Чубаиса, Набиуллиной, Силуанова а теперь и Мишустина народ деградировал. Люди, мы потеряли себя, живём как скоты ничего нас не волнует, мы не думаем о том, что будет завтра или послезавтра? А будет хуже. Нас критикуют даже карликовые государства, например, Прибалтийские. Такое унижение выдерживают только третьи страны, такие как Сирия, Ливия... Например, Бразилия ставит России условия по препарату после выполнения которых готова принимать Спутник -V. Зачем власть навязывает свою вакцину? Пусть просят стоя на коленях.

Страна действительно деградирует. Даже М.Шмаков, который всю жизнь поддерживал действующую власть на днях выдал: "Финансово - экономический блок правительства заинтересован максимально занизить размер оплаты труда гражданам страны". Жаль не сказал в чью пользу?

Смотрите до чего дожили. Раньше чиновники воровали у народа и государства миллионы и миллиарды рублей. Сейчас слишком много нулей и поэтому мера воровства средств изменилась. Стали воровать тоннами. Например, у начальника службы кадров МВД Егора Панова нашли при обыске 2 тонны денег. Не зря звания с маленькими звёздочками стоят 300 тысяч рублей. Вот и набегают тонны. А Колокольцев получает из рук президента большую звезду. И как народ это воспринимает? Президент не может сказать в открытую при вручении звезды воруйте и дальше. А само вручение подтверждает это.

А в муравейнике растёт заражение и об этом заявил Собянин. Сознательная скученность народа увеличивает смертность, на что очевидно настроена власть.

А что же наши коммунисты? Г.Зюганов имеет своё мнение почти по всем вопросам, которые поднимает президент и правительство, но дальше дело не идёт. Например, до пандемии выразился так: "Суверенитету страны и личной безопасности президента угрожает опасность". А вот про Н.Платошкина, которому точно угрожает опасность забыл, возможно и не помнил. Сказал, а что дальше? Возможно он думал, что президент за такое предупреждение подарит "Матрону Московскую"? Не подарил и не обратил внимание. Не надо без мыла... А вот старейший член ЦК КПРФ Иван Никитчук покинул партию.

В голове Зюганова толи перед съездом, толи уже после возникла мысль, кому можно доверять? Представляете до чего Зюганов дожил и сам даже не понимает? Он должен верить всем коммунистам, которых принял в свою партию. А он не верит и всё равно остался на своём посту. Это уже не партия а сброд чиновников, которые борются за кресло, нет ни партийное, а депутатское и губернаторское. Уж слишком хорошо платят и можно воровать только по умному.

Хороший монолог выдал В.Шендерович. И ведь не стирают. "Мы позволили этой вороватой шпане рулить здесь бессменно. Так близко НАТО возле нас никогда не было и за это спасибо В.Путину".

Хотя запред на массовые мероприятия никто не снимал, однако коммунисты не ударили лицом в грязь, они всем телом залезли в лужу. Перед Первомаем Зюганов просил власть не препятствовать им возложить цветы. И 1 - го мая вышли на демонстрацию в центре столицы, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного Солдата, памятнику Георгию Жукову. Тогда зачем лес знамён? Прохожие осудили этот балаган. "Не покидает чувство брезгливости по отношению к современным псевдокоммунистам. Отсутствие принципов, ценностей и видения будущего замещается клоунадой лесом флагов СССР, красными нарядами и желанием любой ценой сохранить депутатскую зарплату и пенсию". Просьба Зюганова выполнена, их никто не задерживал, однако задержали Чебурашка. Что он символизировал и за что задержали? Ведь коммунисты участвовали в клоунаде и Чебурашка в масть.

Однако без сенсации страна не обошлась. 30 - го апреля В.Володин в пешем порядке рассматривал своё творение в Саратове, который курирует, как малую родину. И вот его встречает девяностолетняя старушка - ветеран и завязывается разговор на повышенных тонах со стороны старушки с некоторыми не литературными оборотами. Я выделил: "Три копейки не платите, а разворовываете миллионы". Возможно ошибся журналист."Платите". "Ну и что, на вранье - то куда приедете. ПОНЯЛ, ДА?" После Володин встретился со студентами и рассказал о встрече со старушкой по своему. Так как это ещё не было опубликовано.

Читатель, помните Д.Медведева, когда собеседнику он сказа: "Ваши слова никто не будет помнить, а мои высекут на граните". Всё что говорила Володину старушка - ветеран действительно надо высечь на граните и поставить на центральной площади каждого города России. Такого ещё не было. Живите как можно дольше и говорите чиновникам правду прямо в лицо. Спасибо Вам!