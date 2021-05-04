Путин обеспечил каждому ребенку счастливое детство. На 150 долларов

Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

А чего стесняться? Все свои.

По 150 долларов на нос. Счастливое детство обеспечено, причем каждой семье.

У нас, конечно, есть семьи, где полтораста баксов - это большая нечаянная радость. Но кто довел нас до того, что таких семей у нас навалом?

Можно еще конфеты раздавать. На Новый год и День России. Каждой семье пакетик по полкило. Больше не надо, забалуются.

А.Б.