Дал комментарий "Свободной прессе".

Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun крайне негативно восприняли сообщения о появлении новых российских судов в Охотском море: они должны связать остров Сахалин с островами Южно-Курильской гряды, которые входят в состав Сахалинской области.

Авторы статьи рассказали о планах местных властей запустить грузопассажирский паром «Адмирал Невельской». Кроме того, как ранее отмечали в пресс-службе правительства Сахалинской области, вскоре на том же направлении начнет курсировать корабль «Павел Леонов».

— Россия начала вкладывать деньги в освоение территорий, естественно, японцы недовольны, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов. — Они еще в 90-х ждали, что острова свалятся им в руки сами, ну, может, за небольшие деньги коррупционного плана. Но не выходит, время идет, они огорчаются. Рано или поздно все привыкнут, что острова российские, и требовать их назад будет просто смешно.

— Японцам было бы лучше, чтобы курильчане вообще жили бы в каменном веке? Их так тяготит любое изменение к лучшему в регионе?

— Да им плевать, просто вопрос «северных территорий» стал своеобразной национальной идеей, политики зависят от этой демагогии. Ну представьте, что немцы требовали бы у нас 70 лет Кенигсберг. Но немцы поступили умнее, и не претендуют больше ни на Эльзас с Лотарингией, ни на Гданьск, ни на Судеты. А японцы «отрастили» такую зависимость — примерно такая «отрастает» у украинского политики по вопросу Крыма.

— Комментаторы сошлись во мнении, что развитие морского сообщения в регионе окончательно «закрепляет острова Южно-Курильской гряды за Россией». Действительно ли это так? А до этого типа у них было больше шансов заполучить острова?

— Ну конечно паром привязывает острова к тому берегу, на который причаливают. Были б японцы поумней, давно бы согласились на совместное освоение, и паром в Японию куда ближе.

— Читатель японской газеты считают, что Россия смеется над ними. А разве Россия смеется над кем-то? Разве России не все равно, что там в Японии думают на этот счет?

— Ну, конечно, нам не все равно, Япония для нас ценный экономический партнер. Но сейчас колоссально усилился Китай, да и Южная Корея тоже. Япония начинает проигрывать в своём регионе, и воротить нос от России ей не просто невыгодно, это убийственно для неё. Но тут вступает в силу этот ставший почти религиозным вопрос «северных территорий». Для японцев это колоссальная проблема.

— Когда, по-вашему, они уже успокоятся?

— Они не могут сами успокоиться, рады бы, да не могут. Им надо искать какое-то приемлемое решение внутри собственной политической реальности. Но тут есть фактор США, которым сейчас совершенно невыгодно сближение Японии с РФ. Так что решение проблемы не только в Токио.