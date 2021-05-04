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Московский листок

Проблемы Москвы не решают крупнокалиберным пулеметом

Опубликовано 04.05.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы
Проблемы Москвы не решают крупнокалиберным пулеметом

Москвичам следует соблюдать бдительность на фоне случаев мошенничества, в которых злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Странно, что в его словах ничего нет про полицию, которая у нас вооружена бронетранспортерами и крупнокалиберными пулеметами. Дал очередь из КПВТ, и никаких мошенников… Вообще даже никого.

Странно, и что про массовое мошенничество предупреждает не профильное силовое ведомство, и его пресс-служба не сообщает при этом о множестве задержанных и отданных под следствие жуликов.

Может, им почаще и попубличней отчитываться о расходовании бюджетных средств, который, судя по всему, тратятся совсем не на то, в чем нуждаются граждане?

По всей Москве жулики, а они водометы для разгона студентов закупают…

 



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