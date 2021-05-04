Власти Москвы не рассматривают возможность отмены требования носить перчатки в общественных местах, сообщил в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Отмена перчаточного режима с сохранением масочного пока не рассматривается. Опять же, Роспотреб стоит на этом очень жестко", - сказал Немерюк.

Неэффективность именно перчаток уже давно доказана, но надо же продолжать их производить и продавать. Тут законы рынка напрочь побивают законы биологии.

Спасибо правительству Москвы, что не приняли в свое время постановления, чтоб закрывать не только рот и нос, но и другие естественные отверстия. А то сейчас бы контролерам на входе в метро удивительные вещи показывали… А что?