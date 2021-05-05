Когда приносить пользу своей стране труднее, чем стать чемпионом кино москва митина Один из самых впечатляющих сюрпризов документального конкурса ММКФ - полнометражный дебют египетского военного корреспондента Али аль Араби «Капитаны Заатари», поучаствовавший в начале 2021 г. в фестивале Сандэнс. Удивительное, знаковое совпадение: в этом году участниками Сандэнса стали целых две картины, художественная и документальная, посвященная жителям Заатари, самого крупного лагеря для сирийских беженцев на севере Иордании. Такое повышенное внимание к этой гуманитарной проблеме объяснимо - в лагере сегодня живёт почти 80 тысяч человек, он уже разросся до целого города, и для значительной части его обитателей лагерь - это единственное, что они видели в жизни.



Али аль Араби приехал в лагерь по журналистской командировке восемь лет назад и был настолько впечатлён увиденным, что сразу нашёл героев для своего фильма, который он в итоге и снимал шесть лет подряд - с чувством, с толком, с расстановкой. С Махмудом и Фаузи режиссёр познакомился, когда они были ещё мальчуганами, а сейчас это уже юноши - можно сказать, что Али аль Араби проживает с ними жизнь, для них это не залётный гость с камерой, а друг, такой же обитатель Заатари, как и они. Полное, безграничное доверие героев к режиссёру - залог успеха картины и заодно причина того, что кино выглядит абсолютно художественным, несмотря на то, что снято оно не по законам игрового кино, а классическим методом «включенного наблюдения» - герои никогда не знали, включена камера или нет, и вели себя совершенно естественно . С полным основанием фильм можно было бы включить в одну из художественных программ. Никаких интервью с «говорящими головами», никаких флэшбеков - всё в реальном времени, никаких хроникальных или информационных вставок, никакой душераздирающей статистики и фактуры - а ведь соблазн включить её в ткань фильма, чтобы давить на жалость зрителя и выбивать из него слезу ой как силён, особенно если речь идёт о крупнейшей гуманитарной катастрофе. Казалось бы, любой лагерь беженцев - вместилище страданий и слёз, филиал Ада на Земле, только бери и снимай. Но Али аль Араби не ищет дешёвой славы, он действительно сроднился с двумя пацанами из Заатари, у которых, невзирая ни на какие невзгоды, есть мечта. С самого раннего детства Махмуд и Фаузи играли в футбол - точнее, гоняли мяч во дворе, но когда ты всерьёз увлечён чем-то, то количество переходит в качество, и в один прекрасный день ты уже не пинаешь мяч на пустыре, а действительно играешь в футбол.



История двух пацанов из лагеря беженцев, которые вытягивают счастливый билет в мир большого спорта - становятся профессиональными футболистами и едут на международные соревнования, казалась бы абсолютно «голливудской», выдуманной и неправдоподобной, если бы не была чистой правдой. В Заатари приезжают люди из катарской спортивной академии - искать молодые футбольные таланты, и находят их. Поездка на соревнования в Доху с её стадионами, пятизвездочными отелями, аншлагами на пресс-конференциях для мальчишек из Заатари как полёт в космос для любого их сверстника. Но отнюдь не мишура общества всеобщего просперити, отнюдь не атрибуты красивой жизни интересуют режиссёра Али аль Араби.



Режиссёру интересно наблюдать не только за профессиональным ростом двух юных футболистов, но и за эволюцией их ценностей: в начале съёмок это мечта играть за Реал Мадрид, в финале фильма - «Мечтаю вернуться в Сирию и играть за сирийскую сборную». И это не просто признание того, что шесть лет назад было непонятно, останется ли что от той самой Сирии, а сегодня страна выстояла. Это именно подлинный, выстраданный патриотизм, без фанфар и лицемерия. Приносить пользу своей стране - как выясняется, это мечта пока что гораздо более недостижимая, чем победа на международном чемпионате. Ведь даже с дипломом о высшем образовании и кубками за спортивные достижения ты всего лишь беженец. Будь ты хоть чемпионом мира, но на ходатайство о восстановлении семьи тебе приходит очередной отказ, а твоего отца не отпускают из штрафного лагеря аль-Азрак. И название команды, капитаном которой становится Фаузи - «Сирийская мечта» - более чем символично… Подается вся эта правда жизни неназойливо, без всхлипов и аффектации.



Не меньше, чем сама рассказанная история, поражает качество съёмок. Пусть никого не смущает то, что Али аль Араби - дебютант в кино. Он - опытнейший военкор, суперпрофи, и его работа с камерой выше всяких похвал. Крупные планы героев, захватывающие сцены футбольной игры благодаря умелому использованию рапида, подчёркивающего красоту движения мяча, яркий, контрастный цвет - сочетание терракотового и небесной лазури, съемка на широкую и длиннофокусную оптику, оптимальный темпоритм монтажа - всё это создает ощущение большого художественного кино, сказки наяву.



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