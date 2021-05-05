Воду для Крыма будут извлекать со дна Азовского моря

Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой рассчитывают начать в июле, сообщил журналистам в Севастополе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - сказал он журналистам.

Хуснуллин уточнил, что при этом пока сохраняется "вопрос, в каком объеме, хватит ли ее так, чтобы весь полуостров обеспечить". "Пока качество на верхнем пределе по солености, но как техническая вода может быть [использована]", - добавил вице-премьер.

Ранее власти Крыма сообщали, что потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря изучается.

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Вот уже 7 лет, как Крым российский, и с самого первого года пишу - проблему водоснабжения Крыма надо рашать. И вот спустя 7 лет сообразили - вода нужна!

И вот нашли самый идиотский способ - бурить скважины на дне Азовского моря, чтобы получить солоноватую техническую воду.

Холтя технической воды полно в самом Крыму - до 80 процентов потребленной воды можно возвращать в виде той самой технической, если использовать современные тхнологии очистки воды. И они в России есть, их предлагают пензенские ученые, такие системы строются по всемй стране, но только не в Крыму.

В Крыму решили строить очистные сооружения по устаревшей технологии. Выделили деньги, из разворовали - сооружений нет. И воду нет.

Ладно. А зачем бурить скважины на дне моря, когда точно такой слабосоленой, почти пресной на вкус воды полным-полно в Таганрогском заливе этого моря?

Да, это 300 километров, но трубопровод такой протяженности - это вполне решаемая инженерная задача. А зимой эта часть моря замерзает, и можно транспортировать абсолютно пресный лед, тоже задача несложная. Это не говоря о том, что можно транспортировать по трубопроводу и воду из реки Кубань - это намного ближе.

Но нет, мы будем бурить скважины на дне моря, чтоб получить негодную воду...

А.Б.