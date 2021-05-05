О пропавших 4,4 трлн рублей из Фонда национального благосостояния

Депутат Госдумы И.Дивинский спросил А.Силуанова о пропавших 4,4 триллионов рублей из Фонда национального благосостояния. Министр не согласен с таким вопросам и будет спорить со Счётной палатой. Странный ответ, читатель, вам не кажется?

С.Синельщиков - Мурылёв - председатель общественного совета Минфина, он же ректор Академии внешней торговли, научный руководитель института экономики им. Гайдара, проректор Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. Может нормальный человек занимать столько должностей? Не может. В таком положении его мозг не может сосредоточиться на какой - то одной и очень важной проблеме. При этом он один из пяти самых богатых ректоров страны. И как сообщают журналисты его протолкнул на должность в Минфин сам министр. А теперь выясняется, что он и несколько его подельников замешаны в крупном мошенничестве. Им всё мало, надо хапать пока есть время и положение. Однако не всегда это оправдывается. Журналисты задают вопрос министру. Это ваш человек? Ответа пока нет. Может 4,4 триллиона как - то касаются Муравлёва? Это моё личное предположение.

13,3 триллионов рублей составляет Фонд национального благосостояния и все эти средства находятся на счетах в иностранных банках. А.Силуанов предполагает, что эти средства могут быть арестованы. А почему они могут быть арестованы? По прихоти собственников банков или потому, что они неизвестного происхождения? Например, в Германии наши вклады уже проверяют на законность. И естественно могут арестовать. А если все так сделают? Поэтому министр не уверен, что вклады получены законным путём.

В Сибири пока не известно в каком городе задержаны журналист С.Сальников и бизнесмен С.Проничев по подозрению в крупном мошенничестве. Мошенники уже получили полтора миллиона из восьми причитающихся. Меня это не удивило. Берут взятки, воруют почти открыто - это норма при бандитски - воровском капитализме. Меня удивил журналист, который подвязался на мошенничество. Действительно в стране не осталось ни одной конторы, где бы сотрудники работали на зарплату.

Кремль, правительство иногда вспоминают, что Россия погрязла в коррупции, но кроме воспоминаний власть не принимает ни каких шагов. Все согласны. Читатель, вам не кажется странным, что президент поддерживает именно этот общественно воровской строй. В советское время редко встречались случаи когда чиновник был замешан в нечистоплотности. Это была сенсация. Нет я не утверждаю, что в СССР не было коррупции, но она настолько мелка, что на неё народ не обращал внимание. А правительство всё равно меры принимало. А сейчас грабят бюджет миллиардами и тишина. Хотя бы для приличия прокуратура нашла бы одного рабочего или пенсионера, которые замешаны в коррупции. Не имею ввиду пенсионеров, которым президент разрешил работать. Возможно они не добрали до выхода на пенсию.

Губернатор Приморья О.Кожемяко выступил с инициативой ввести сбор с выезжающих за рубеж туристов. Не может власть существовать без налогов, хотя этот налог народ одобрит. Зачем вывозить миллиарды за бугор, когда рабочие и пенсионеры живут впроголодь. Пусть едут в Крым и требуют достойного обслуживания.

Пресс - секретарь президента Д.Песков вообразил себя советником и ляпает что в голову взбредёт. "Падение доходов граждан прекратится в течение года. Снижение произошло из - за пандемии коронавируса." А на какой отметке остановится падение не сказал? Дмитрий, на сколько у вас упал доход? Оказывается не упал, потому что он не гражданин России, а зарплату получает от России. Песков же обратился к гражданам. Да и супруга не обделена вниманием президента, который подкидывает понемногу на различные мероприятия. Вообще коронавирус их обходит стороной.

Народ России разделён на три лагеря. Кремль и его сторонники вместе с правительством живут припеваючи, даже лучше чем если бы в СССР состоялся коммунизм. Это отдельная каста человек, которых ничего не волнует кроме собственного благополучия. Второй лагерь это чиновники за пределами Кремля и правительства, они не бедствуют, они по тихому разворовывают бюджет кто через зарплату и надбавки, а кто просто грабит выделяемые средства на различные региональные нужды. И третий лагерь самый большой - это народ, который создаёт материальные ценности для первого и второго лагерей, а сам живёт в нищете, лишённый права голоса и свободы.

Однако власть на этом не остановилась. День и ночь думает где бы ещё поживиться. И нашли повод. Оказывается если на участке растут одуванчики и ромашка, то владелец будет оштрафован и даже руководитель дачного кооператива. Во - первых из одуванчиков получается очень хорошее вино, а во - вторых ромашки парни дарили девушкам и те принимали их с удовольствием. Всё перевернул бандитский капитализм, фактически не капитализм а чиновник, которому всё не нравилось в Советском Союзе и нравится при нынешнем капитализме, который выстроил под себя и свих друзей. Читатель может не согласиться с моим утверждением. Капитализм везде капитализм. Однако не такой, какой выстроил президент и его коллеги. Такой зарплаты рабочим и низовым бюджетникам нет ни в одной развитой капиталистической стране мира. Такой зарплаты и льгот, которые есть у российских чиновников тоже нет ни в одной кап стране. В бандитской России за 21 год появилось больше ста долларовых миллиардеров, а в США они появились через столетие. Таких темпов обнищания народа и появления долларовых миллиардеров нет тоже ни в одной развитой капиталистической стране мира. Более того миллиардеры держат свои миллиарды в той стране где живут, а у нас всё наоборот, наворовал и вывел за бугор, а сам остался в России для того, чтобы воровать и дальше. Все об этом знают, в том числе и президент, но мер не принимают. Если читатель не поверит, то есть прямые доказательства. Сколько раз президент объявлял амнистию капитала, но он не возвращается. Почему? Да потому что он воровской. А может президент это делал сознательно, чтобы убедить народ, что он за справедливость, но его предложения не выполняются. Значит не такой уж сильный наш президент, что не может найти управу воровскому окружению. Теперь даёт указание правительству разработать меры по увеличению инвестиций в Россию. Вряд ли сработает и эта мера, если сам президент не может найти выход.

Приведу всего один пример. В России самый богатый человек - это руководитель компании "Норильский Никель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 32 миллиарда долларов. Но ведь доллары не наша валюта. Если мерить в рублях, то получится много нулей и не так убедительно. "Никель" имеет филиалы в десятках стран и это очень даже хорошо. А что имеет государство? Только налоги, а вся прибыль оседает за пределами страны на личных счетах руководства именно в долларах. И так по всем крупным компаниям. Страна работает на дядю, который держит заработанные средства за рубежом. Голосуйте именно за таких господ, которые грабят и народ и государство, скорее найдёте покой на кладбище.