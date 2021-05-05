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Московский листок

Сегодня, между прочим, День советской печати

Опубликовано 05.05.2021 в разделе комментариев 0

ссср революция советы
Сегодня, между прочим, День советской печати

Вот именно «между прочим», поскольку отмечать его почему-то перестали даже коммунисты, хотя 5 мая 1912 года Ленин подписал свой первый номер «Правды» как главной газеты большевиков.

Кстати, большевики не создавали «Правду».

Первая «Правда» появилась в 1903 году как литературно-публицистический журнал, издаваемый Валентином Алексеевичем Кожевниковым и имел левую направленность, многие его авторы придерживались марксистских взглядов, в публиковались А. А. Богданов, А. В. Луначарский, И. А. Бунин, Ю. М. Стеклов. При этом, в социал-демократических кругах издание считалось меньшевистским.

С октября 1908 до апреля 1912 года, сначала во Львове, а затем в Вене издавалась тиражом 3000—4000 популярная социал-демократическая газета «Правда» под редакцией Троцкого.

В 1912 году VI Всероссийская (Пражская) конференция РСДРП(б) приняла по инициативе В. И. Ленина решение о выпуске массовой рабочей большевистской ежедневной газеты. Деньги на её издание собирали по заводам и фабрикам среди рабочих. Ленский расстрел ускорил вопрос с выпуском рабочей газеты. Первый номер газеты под названием «Правда» вышел 22 апреля (5 мая) 1912 год, в день рождения Карла Маркса – именно этот день и празднуем.

5 мая 1922 в связи с 10-летней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКП(б), одобренному 11-м съездом партии, был проведён День партийно-советской печати. В этот день «Правда» напечатала статью В. И. Ленина «К десятилетнему юбилею «Правды», где и напоминалось, что советская печать началась 5 мая 1912 года, когда Ленин в первый раз подписал номер «Правды».

В 1991 году Указом Ельцина датой нового праздника — Дня Российской печати — стало 13 января.

В Белоруссии 5 мая по-прежнему остаётся Днём печати на официальной основе.

А.Б.



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