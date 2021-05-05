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Московский листок

Ждем поражения в правах

Опубликовано 05.05.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль

В Государственную думу внесли проект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, участвовать в выборах в парламент.

В пояснительной записке уточняется, что ограничение распространяется на учредителей экстремистской или террористической организации, членов ее коллегиального руководящего органа, руководителей и их заместителей, начальников структурных подразделений и их замов, членов, участников, работников, а также иных лиц, причастных к деятельности таких организаций ("предоставлявших денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности").

Вне зависимости от контекста это называется – «поражение в правах».

То есть членам каких-то организаций и даже просто «причастным» запрещается вообще участие в выборах.

Понятно, что все это направлено против членов ФБК, которая вот-вот уже официально приравняется у нас к Исламскому государству (да будет проклято это имя в молитвах Роскомнадзора) и прочим злодеям.

Но в принципе, дальше распространить это можно будет вообще на любого. Не нравится кандидат? Так он же «пособник» Навального или еще кого-то! А что?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Террор
Ferrum написал 05.05.2021 11:17
Ранее,после расстрела законной власти, в стране установился воровской террор:разворовывались, недра,предприятия, земли и т.д.Пожже добавилась вороская чиновничья банда , которая обворовывает народ до нитки штрафами, всевозможными запретами, правилами и т.д. Что же дальше? Можно представить!
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