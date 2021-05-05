Самую высокую зарплату в столице предлагают пародонтологам, охранникам и менеджерам, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру".

400 тысяч рублей предлагают директору по E-commerce в крупной текстильной компании. Менеджеру по продажам стройматериалов предлагают до 300 тысяч рублей в месяц. HR-директор в международной компании может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. Стоматологу-пародонтологу и Developer C/C++ готовы платить в столице до 200 тысяч рублей в месяц. Охраннику в загородном доме предлагают зарплату от 180 тысяч рублей в месяц.

Почему-то мне кажется, что охраннику в ларьке столько не предлагают, как и курьеру по разноске пиццы или таксисту. Называю самые массовые профессии.

Ранее аналитики SuperJob спрашивали россиян о переработках. Почти все обращают внимание на систематический характер переработок. Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных.

Анатолий Баранов: Не мир принес я, но меч!

А как же профсоюз, как же законодательство о труде?

Пасха - праздник революции!

В общем, напомню, что 1 мая – день защиты прав трудящихся, а не праздник шашлыков.

А.Б.