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Московский листок

Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных

Опубликовано 05.05.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных

Самую высокую зарплату в столице предлагают пародонтологам, охранникам и менеджерам, свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру".

400 тысяч рублей предлагают директору по E-commerce в крупной текстильной компании. Менеджеру по продажам стройматериалов предлагают до 300 тысяч рублей в месяц. HR-директор в международной компании может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. Стоматологу-пародонтологу и Developer C/C++ готовы платить в столице до 200 тысяч рублей в месяц. Охраннику в загородном доме предлагают зарплату от 180 тысяч рублей в месяц.

Почему-то мне кажется, что охраннику в ларьке столько не предлагают, как и курьеру по разноске пиццы или таксисту. Называю самые массовые профессии.

Ранее аналитики SuperJob спрашивали россиян о переработках. Почти все обращают внимание на систематический характер переработок. Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных.

Анатолий Баранов: Не мир принес я, но меч!

А как же профсоюз, как же законодательство о труде?

Пасха - праздник революции! 

В общем, напомню, что 1 мая – день защиты прав трудящихся, а не праздник шашлыков.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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400 тысяч рублей предлагают...
Уйх написал 05.05.2021 11:40
Может и предлагают, но вот дают ли...
Съесть то он съесть, да кто ж ему дасть.
-А сколько тебе лет, мальчик...
-Скоро восемь, а пока три...
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