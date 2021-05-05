А что?.. Новости: Сегодня, между прочим, День советской печати

1 Ждем поражения в правах
2 Сегодня, между прочим, День советской печати
3 Штрафовать возвращенцев
4 Башмет и Пускепалис удостоились благодарности Путина
5 Бекмамбетов, наверно, скоро вступит в «Единую Россию»
6 Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного сухого голодания
7 Похвалиться работой строго в графике могут лишь трое из десяти опрошенных
8 Тысячи пострадавших от спецоперации в Аксае внесут в реестр
9 Воду для Крыма будут извлекать со дна моря
10. Онлайн нашествие на Канатчиковой даче?
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