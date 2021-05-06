Мы перешли в режим проедания сбережений

К такому выводу пришел Росстат, изучив статистику доходов и расходов граждан. По данным ведомства, в первом квартале 2021 года суммарный доход россиян составил 14,3 триллиона рублей, а траты на товары и услуги - 14,9 триллиона рублей.

Разницы была покрыта за счет уже имеющихся банковских депозитов, новых кредитов или некой заначки в виде наличных денег «под подушкой».

Сбережения населения за три первых месяца 2021 года сократились на 604,3 миллиарда рублей.

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Да что там, по себе могу сказать - проедаем.

Тут не надо большим аналитиком быть. По себе скажу - просто прикинем, сколько сил и времени надо было потратить, чтобы заработать условную тысячу долларов пять лет назад и сейчас - земля и небо.

Ну а привычки - это единственное, что у нас есть наверняка, и они стоят всегда примерно одних денег.

И что делать, чтобы не отказываться от привычного образа жизни? Проедать, что еще.

Или отказываться.

И главное - никаких признаков того, что станет лучше. Скорее, наоборот.

А.Б.