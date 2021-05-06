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Московский листок

Начальника Росимущества в Ставрополье отправили под арест

Опубликовано 06.05.2021 в разделе комментариев 0

Начальника Росимущества в Ставрополье отправили под арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника управления Росимущества в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом в 168 миллионов рублей.

В отношении Ковалева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель Росимущества в Ставропольском крае без согласования с федеральным агентством РФ по управлению государственным имуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка. Стоимость земли была значительно ниже кадастровой.

Странно, и почему я не удивлен?

 



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