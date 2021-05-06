Россияне отказываются от одобренной ипотеки – не по карману

Аналитики отмечают что, российский рынок ипотеки в 2021 году ждет сильное снижение.

Траектория повышения ключевой ставки, ужесточения требований ЦБ к выдаваемой ипотеке, а также параметров госпрограммы льготной ипотеки во втором полугодии будет сильно влиять на объем ипотечных кредитов в 2021, сообщает ТАСС.

До конца года, в связи с возможны ростом ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на «вторичку» подняться до 9-10%.

По предварительным расчетам, повышение ставки на 1 процентный пункт увеличивает размер ежемесячного платежа примерно на 8%.

И вас еще удивляет что, около 30% россиян отказываются от одобренной ипотеки из-за размера процентной ставки?

Но главное – это рынок ипотеки. Задачей государства, вообще-то, является наделение всех нуждающихся жильем – у нас не Африка, в коробке жить трудно. А выжимать лишние проценты из населения к задачам социального государства отнести трудно.

А.Б.