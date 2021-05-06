Россияне отказываются от одобренной ипотеки – не по карману

Аналитики отмечают что, российский рынок ипотеки в 2021 году ждет сильное снижение.
Траектория повышения ключевой ставки, ужесточения требований ЦБ к выдаваемой ипотеке, а также параметров госпрограммы льготной ипотеки во втором полугодии будет сильно влиять на объем ипотечных кредитов в 2021, сообщает ТАСС.
До конца года, в связи с возможны ростом ключевой ставки, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на «вторичку» подняться до 9-10%.
По предварительным расчетам, повышение ставки на 1 процентный пункт увеличивает размер ежемесячного платежа примерно на 8%.
И вас еще удивляет что, около 30% россиян отказываются от одобренной ипотеки из-за размера процентной ставки?
Но главное – это рынок ипотеки. Задачей государства, вообще-то, является наделение всех нуждающихся жильем – у нас не Африка, в коробке жить трудно. А выжимать лишние проценты из населения к задачам социального государства отнести трудно.
А.Б.
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не москвич написал 06.05.2021 09:43
Покупайте грудинку охлажденную 220 рублей кило. Готовим рассол, вскипятить воду с солью и специями, а потом залить грудинку и оставить на 8 часов в рассоле, потом слить воду, обсыпать специями и в холодильник.
Так эту грудинку можно есть месяц, маленькими кусочками прижарить и вместо растительного масла топить жир с грудинки. Как же хорошо было в СССР! Спасибо Путину вернул нас на Родину.