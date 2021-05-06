Как тебе такое, Илон Маск?

Фестивальная аннотация к псевдофилософской кинофантазии американского документалиста Родни Ашера «Сбой в матрице» гласит: «Фильм, наполненный свидетельскими показаниями, философскими предположениями и научными объяснениями, откроет вам шокирующую правду. Вы уже не сможете смотреть на мир прежними глазами». Анонс многообещающий, но предыдущие фильмы Ашера, имеющего в киномире репутацию эпатажного фрика, наше сознание не перевернули и новых миров не открыли. Для поклонников видео-арта, геймеров и фанатов «Матрицы» Вачовски, безусловно, были важны фрагменты, снятые в 8К-разрешении, но мой неопытный глаз их не распознал, а вот для материалистов и приверженцев эволюционной теории два часа промывки мозгов на тему того, что все мы живём в симуляции, а наша Вселенная - реальность, сгенерированная компьютером, совершенно невыносимы.

Доказать нам то, что все мы - персонажи видеоигры, созданной высокоразвитой цивилизацией, пытаются четыре аватара, сварганенные с помощью компьютерной графики - 3D-модели разных существ, чьи рассказы иллюстрируются такими же компьютерными мобильными моделями наподобие видеоигры Minecraft. Что, конечно, сразу добавляет к продвигаемой теории доверия - не знаю, как вам, а мне точно добавляет, если теорию мне впаривают рисованные монстры.

Абсолютный авторитет и непререкаемый гуру для Ашера - культовый американский фантаст прошлого века Филип Дик, чьими лекциями и пресс-конференциями обильно сдобрен фильм (ура, наконец-то в кадре настоящий человек, а не разноцветные смоделированные чудики!) Нам показывают фрагмент лекции в 1977 году, где Дик заключает: «Мы живём в цифровом искусственном мире». «Дик опередил «Матрицу» на 22 года», - восхищенный авторский голос за кадром. Правда, Ашер при этом не упоминает, что Филип Дик, будучи талантливым беллетристом, страдал целым букетом душевных болезней, деперсонализацией, биполярным расстройством, слышал голоса, страдал галлюцинациями, кололся и нюхал, не вылезал из психушек и наркоклиник. Для него реальность действительно не отличалась от придуманных им искусственных миров. Ашер с восторгом говорит о его последней книге «Экзегезы», где на 8 000 страниц Дик обобщает воспоминания 1974 года, мол, экстраординарный опыт, сродни религиозному прозрению. Ну, во-первых, космология «Экзегез», «загадочные картины, переданные непосредственно из космоса розовым лучом» - это Дик записывал свои наркотические видения, а во-вторых, откуда вдруг в реальности, сгенерированной продвинутой цивилизацией, опять вылезла религия??... Ну, собственно, вот откуда - в той же лекции Дик задвигает о горизонтальном расположении Земли, об открытии Третьего Глаза и тому подобный набор баек, популярный на российском РЕН ТВ.

Другой авторитет, используемый Ашером в качестве тяжёлой артиллерии - профессор философии Оксфордского университета Ник Бостром, в 2003 году разразившийся статьёй «Мы живём в компьютерной симуляции?» В этой статье он зачем-то выдвинул три взаимоисключающих тезиса и потом предложил принять его утверждение на веру. Через тринадцать лет его зачем-то помянул Илон Маск (опять живой человек в кадре, уже неплохо): «Вероятность того, что мы не находимся в моделированной реальности, составляет один к миллиарду», - а поскольку любая ерунда, изречённая иконами стиля, приравнивается к Священному писанию, то и Ашер отливает в граните эту проходную, явно брошенную мимоходом, для красного словца, хохму.

На экране - графическая, компьютерная визуализация идеи Бострома о том, что нет на свете никаких семи миллиардов живых существ, а есть пара сотен искусственных интеллектов и общие алгоритмы. С помощью этой поражающей своей свежестью гипотезы становится легко объяснить и теорию шести рукопожатий, и общих знакомых, эффект дежавю, и эффект Манделы, и теорию сингулярности, и Чёрных дыр, и всем нам известный феномен, когда подумал о человеке, а он в тот же день раз, и материализовался на твоей станции метро, или другой феномен, когда человек угоняет самолет, не имея никакой подготовки, но включая матрицу из прошлой жизни. Всё это, по Ашеру, - доказательство альтернативной реальности. Визуальный ряд у Ашера такой же мучительный, как и саундтрек - болят одновременно и глаза, и уши, и очень хочется, чтобы всё скорей закончилось.

Единственный тезис Ашера, не вызывающий сомнений - о том, что теория симуляции возникла задолго до компьютерной эпохи. О чём-то таком писал ещё Рене Декарт (существует ли вообще внешний мир, или он только в нашем мозгу, как в колбе), а задолго до Декарта в этом же направлении задумывался Платон. Да и чудаков, отчётливо вспоминающих своё пребывание у райских врат, во все времена немало.

Дарья Митина