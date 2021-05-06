"Преступница" Малышева и народные представители в Госдуме

Не выдержал и быстренько смастерил ролик, правда, Ютуб его сначала заблокировал за нарушение авторских прав – за использование вот этого ролика

https://www.youtube.com/watch?v=CrSQJXtNYeg&t=3s, поэтому я сократил своё изделие до вот такого:

В этом ролике мой текст: «В интернете свободно распространён профессионально сделанный ролик, из которого мы обязаны понять, насколько полезными для народа являются те люди, которые сидят в Думе, получая за это только лично по 400 тысяч рублей в месяц, и на которых с учётом остальных расходов и льгот,

тратится полтора миллиона рубелей в тот же месяц. Ну и какой же преступницей является врач Елена Малышева.

А вот теперь о том, в чём обвиняет самого Рашкина и всех депутатов Думы Валерий Парфёнов.

https://www.youtube.com/watch?v=CrSQJXtNYeg&t=3s

Вот и вопрос к Рашкину и остальным сидящем на шее народа паразитам в Думе, а что же вы не объявляете фейком сведения о том, что Путин убит и его власть президента захвачена неизвестными лицами, выставляющими вместо Путина лишь слегка похожих на него артистов?

Чего вы к Малышевой прицепились?

Это вопрос?