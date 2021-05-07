Майские выходные не сильно обрадовали россиян

Онлайн-платформа Webbankir провела исследование о влиянии длинных майских выходных на доходы населения. 33,8% опрошенных уверены в негативном финансовом эффекте от выходных с 1 по 10 мая включительно. Уверены в отсутствии изменений своих доходов 56,6% . Рассчитывают на повышение заработка 9,6% респондентов.

Длинные майские выходные никак не отразились на планах большинства. Две трети опрошенных останутся дома, 27,3% россиян собираются за город, 5% россиян планируют отдохнуть на курортах.

46% опрошенных высказались за то, чтобы длинные майские выходные стали ежегодными. Однако более 57% из них не согласны с такой традицией, если ради этого придется пожертвовать новогодними каникулами.

Подарок Путина решили забрать обратно

Как выяснил сервис по поиску работы Superjob, почти половина российских компаний намерена продолжить свою деятельность, несмотря на объявленные с 4 по 7 мая нерабочие дни.

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Это все к тому, что подарки желательно обсуждать и согласовывать с населением заранее.

А.Б.