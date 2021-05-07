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Московский листок

Майские выходные не сильно обрадовали россиян

Опубликовано 07.05.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

Онлайн-платформа Webbankir провела исследование о влиянии длинных майских выходных на доходы населения. 33,8% опрошенных уверены в негативном финансовом эффекте от выходных с 1 по 10 мая включительно. Уверены в отсутствии изменений своих доходов 56,6% . Рассчитывают на повышение заработка 9,6% респондентов.

Длинные майские выходные никак не отразились на планах большинства. Две трети опрошенных останутся дома, 27,3% россиян собираются за город, 5% россиян планируют отдохнуть на курортах.

46% опрошенных высказались за то, чтобы длинные майские выходные стали ежегодными. Однако более 57% из них не согласны с такой традицией, если ради этого придется пожертвовать новогодними каникулами.

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Как выяснил сервис по поиску работы Superjob, почти половина российских компаний намерена продолжить свою деятельность, несмотря на объявленные с 4 по 7 мая нерабочие дни.

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Это все к тому, что подарки желательно обсуждать и согласовывать с населением заранее.

 А.Б.



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