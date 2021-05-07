Анатолий Баранов: Сверхдоходы - это всегда кража, пусть и более-менее завуалированная

Дал комментарий "Свободной прессе".

Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме подготовила законопроект, предполагающий введение с 1 января 2022 года налога «на роскошь» для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Полученные средства планируется направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами.

Депутаты предлагают обложить налогом жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 миллионов рублей, объекты незавершенного жилищного строительства аналогичной стоимости по истечении трехлетнего срока строительства, автомобили стоимостью от восьми миллионов рублей, пассажирские морские, речные и воздушные суда — самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью от 15 миллионов рублей.

Отметим, что это далеко не первая подобная инициатива, ранее с ней неоднократно выступала фракция КПРФ, но она неизменно отклонялась. Зачем тогда Миронов сотрясает воздух? Повышает рейтинг перед выборами?

— Миронов сотрясает воздух из-за риска не войти в состав «большой четверки» парламентских партий, — уверен главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов. — В конце прошлого года казалось, что на общем негативном фоне «Справедливая Россия» может заметно увеличить свое представительство в Думе и в российской политике в целом. Но после явно не пошедшего на пользу партии слияния с двумя аутсайдерами и резкой сменой риторики, последовавшей за этим, положение партии заметно ухудшилось. Миронов по понятным причинам волнуется.

— Тема повышения налогов на роскошь старая. Каковы шансы на этот раз? Зависит ли успех от того, кто предлагает тему?

— Такой закон может принять некая некоррумпированная и некорыстная власть. А сейчас для выборного рейтинга Миронова достаточно, что ему позволили поднять этот неудобный вопрос. А дальше — поднял, подержал, положил на место.

Вообще, конечно, надо не налогом роскошь облагать, а исключать возможность ее необоснованного появления. Не должно быть людей, получающих в тысячу раз больше среднего в цивилизованном обществе. Сверхдоходы — это всегда кража, пусть и более-менее завуалированная.

— Полученные средства предлагают направить на развитие программ по борьбе с бедностью. Хорошее же дело.

— На борьбу с бедностью? Обобрали тысячи людей, чтобы построить себе дворцы, а теперь обещают людям подкинуть «на мороженое» каждому? Это социальная справедливость такая?