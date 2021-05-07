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Московский листок

9 мая. Знамя Победы - флаг СССР

Опубликовано 07.05.2021 в разделе комментариев 0

Объединенная коммунистическая партия призывает разворачивать в День Победы флаги Союза Советских социалистических республик, повязывать Красные ленточки. "Цвет Победы - красный. Вот что я помню. Вот то, чем я горжусь".



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