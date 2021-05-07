Объединенная коммунистическая партия призывает разворачивать в День Победы флаги Союза Советских социалистических республик, повязывать Красные ленточки. "Цвет Победы - красный. Вот что я помню. Вот то, чем я горжусь".
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
9 мая. Знамя Победы - флаг СССР
Объединенная коммунистическая партия призывает разворачивать в День Победы флаги Союза Советских социалистических республик, повязывать Красные ленточки. "Цвет Победы - красный. Вот что я помню. Вот то, чем я горжусь".
Всего комментариев к статье: 0Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
|
|
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru