9 мая. Знамя Победы - флаг СССР

Объединенная коммунистическая партия призывает разворачивать в День Победы флаги Союза Советских социалистических республик, повязывать Красные ленточки. "Цвет Победы - красный. Вот что я помню. Вот то, чем я горжусь".

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