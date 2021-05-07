Сбербанк поднимает ставку по ипотеке

С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта. Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%.
Как мы только что писали,
Россияне отказываются от одобренной ипотеки – не по карману
По предварительным расчетам, повышение ставки на 1 процентный пункт увеличивает размер ежемесячного платежа примерно на 8%.
И вас еще удивляет что, около 30% россиян отказываются от одобренной ипотеки из-за размера процентной ставки?
Очень неприятно, что наш вчерашний прогноз оправдывается уже сегодня.
Но в современной России прогнозировать очень просто: берешь самый скверный, самый воровской и подлый сценарий - он и есть самый вероятный. Никогда не ошибешься.
Ну и в качестве утренней шутки для подъема настроения:
"1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты". (Конституция РФ, Статья 7)
Прикольно, правда?
А.Б.
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