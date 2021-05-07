Сбербанк поднимает ставку по ипотеке

С 7 мая Сбербанк поднимет ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4 процентного пункта. Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет восемь процентов, на вторичном рынке — 8,1%.

Как мы только что писали,

Россияне отказываются от одобренной ипотеки – не по карману

По предварительным расчетам, повышение ставки на 1 процентный пункт увеличивает размер ежемесячного платежа примерно на 8%.

И вас еще удивляет что, около 30% россиян отказываются от одобренной ипотеки из-за размера процентной ставки?

Очень неприятно, что наш вчерашний прогноз оправдывается уже сегодня.

Но в современной России прогнозировать очень просто: берешь самый скверный, самый воровской и подлый сценарий - он и есть самый вероятный. Никогда не ошибешься.

Ну и в качестве утренней шутки для подъема настроения:

"1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты". (Конституция РФ, Статья 7)

Прикольно, правда?

А.Б.