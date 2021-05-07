На парад с голой вундервафлей!

Вундервафля — презрительное от вундерваффе (нем. Wunderwaffe — чудо-оружие).

Для справки: согласно валовому внутреннему продукту по паритету покупательной способности на душу населения в 2020 году Россия со своими 27,9 тысячами долларов уже отстаёт от Румынии (30,5 тысяч).

Но зато у нас замечательные артисты в роли Путина, а у этих артистов есть замечательные мультики про вундервафли.

Но, главное, у России есть дебилы, целующие в анус этих артистов в роли Путина!

Оказывается, целуют уже не все! Известный в кругах оппозиции России политик Пламен Пасков высмеял ежегодное послание «пердизента» Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года именно за то, что Кремль выставил развлекать публику одного из чтецов-декламаторов в роли Путина https://www.youtube.com/watch?v=jA-p-6xhnwU. Меня это несказанно удивило – интеллектуал, оппозиционер открыто заявляет, что вместо настоящего Путина артисты?? Не может быть!

Да, заявляет! Правда, это не российский интеллектуал, а болгарский, но всё же!

Однако позабавило меня в ежегодном послании другое. Этот артист в роли Путина прочёл с выражением: «Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели», - а дальше пошло обычное бла-бла-бла про «вундервафли», правда, без мультиков:

И всё это под заголовком «Путин: тем, кто пересечет красную черту, Россия ответит асимметрично, быстро и жестко».

Быстро и жёстко Россия может только избивать своих граждан, после чего ещё и издеваться над ними в судах. С этим не поспоришь.

А вот с остальным – проблема!

Понимаете, для того, чтобы отвечать быстро и жёстко тем, кто издевается над Россией, России надо иметь армию и современное оружие, а для того, чтобы иметь в достаточном количестве современное оружие, надо чтобы инженеры и рабочие России его создали. А, чтобы они его создали, им надо заплатить. Деньгами. Можно, конечно, побить их дубинками Росгвардии и этим как-то объяснить её существование, но это не поможет. Деньги нужны! (Я уж не говорю, что надо иметь и достаточно солдат, готовых с рисковать жизнью за каких-то уродов-коррупционеров).

Так вот напомню: даже без военных бюджетов союзников по Варшавскому договору, только у СССР (у страны, которую предали и покойный Путин, и сидевшие в зале слушатели этого артиста в роли Путина) военный бюджет, скажем, в 1988 году оценивался в 319 миллиардов долларов, а военный бюджет США в том году - в 293 миллиарда. Было то, что называется «паритетом», и США боялись нагло прыгать на СССР и его союзников. Да и на другие страны.

Но теперь-то соотношение иное.

В 2021 году расходы США на оборону составят 740,5 миллиардов долларов, мало этого, уже в 2013 году только шпионско-диверсионные агентства США получали 52,6 миллиарда долларов в год (сколько они получают сейчас, мне неизвестно).

А в России в том же в 2013 году (до подвигов Кремля в Крыму и на Донбассе) на оборону выделялось 90,4 миллиарда долларов, но уже в 2017 году (чтобы не сильно помогать Донбассу) эта сумма упала сразу до 48,5 миллиардов, а в планах на 2021 год расходы на оборону ещё снижены до 42,1 миллиардов – меньше, чем в США расходуется только на шпионов и спецоперации!

И это при том, что во всех ведущих странах мира военные расходы или выросли (скажем, в Китае с 178 до 266,5 миллиардов), или остались на том же уровне. Теперь уже не только немцы с их военными расходами в 79,0 миллиардов долларов США, но и англичане (с 49,9), и французы (с 52,2) безо всяких НАТО в одиночку сильнее России, и даже Саудовская Аравия (с 62,5 миллиарда долларов) в полтора раза сильнее.

И когда Кремль со своими вундервафлями как бы прыгает на США, то тут становится и смешно, и противно. Для вооружённых сил США Россия сегодня такая маленькая кучка говна, что его и не видно, даже если это говно всю свою Армию в намордниках выведет на параде.

Ну, вспомните. Когда во время нескончаемой военной авантюры в Сирии Кремль однажды послал банду своих наёмников убивать курдов, чтобы отобрать у них для Кремля курдские нефтяные территории, то союзник курдов, США, не колеблясь, перебил этих наёмников мощно, издалека и без каких-либо собственных потерь. И что смешно (или трагично), американцы узнали об этой операции наёмников из России, подслушивая телефонные разговоры главаря этой банды. Ну, не осилил Кремль обеспечить своих наёмников ни техникой для боя, ни техникой для ведения секретных разговоров, ни главного бандита - мозгами.

Соответственно, в ответ на этот удар США, из Кремля мощно раздался… жалкий писк. А что поделать? Как говорят поляки, убить голой жопой ежа - это уже таки большая проблема. А дикобраза?

Ну, вот на что сегодня способна Россия? Противостоять Украине или Грузии? Так ведь это ещё более идиотские осколки всё того же СССР.

А кроме Украины и Грузии?

Не будем о совсем грустном, вспомним о единственном военно-морском подвиге нынешней России – о подвиге авианосца «Кузи» таки сумевшего однажды доплыть аж до Сирии и утопить там несколько своих самолётов.

И да, если уж вспоминать Сирию, то как не вспомнить, что старенький российский штурмовик Су-25 (был поставлен на вооружение в 1975 году), вылетевший убивать сирийцев, был сбит какими-то крайне примитивными средствами ПВО - чуть ли ни кирпичом. А на ранее сбитый турками самолёт Россия ответила жестко, ой как жёстко - тем, что пару месяцев не покупала у Турции помидоры.

А вспомните, как «патриоты» радовались перелёту в Сирию и нескольким боевых вылетов опытных и до сих пор не поставленных на вооружение самолётов Су-57 - знай наших! Причём, перелетел не один самолёт, а целых два! Вы, «навальнята» и прочие американские шпионы, слышали - целых ДВА! «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!».

Какую войну вы выиграете с парой самолётов? «ДБЛ, БЛД!» ©.

Ведь в 70-х годах каждый второй летательный аппарат в мире был советским.

Вы поняли, дебилы, каждый ВТОРОЙ в МИРЕ! Был! До вас и без вас, голосовальщиков за Путина и «Единую Россию»!

Ведь на самом деле нынешняя Россия - это то, что сотворили со страной граждане, ходящие голосовать на выборы без выбора и радующиеся военным парадам в честь Победы, к которой участники парада имеют такое же отношение, как и власовцы.

Не только они. Сегодня Россия - это и то, что сотворили со страной оппозиционеры, которые как бы до сих пор не видят разницы, настоящий Путина на посту президента или это нанятые неизвестными лицами артисты?

Но это, конечно, для «поцриотов» и «участников политического процесса в России» ничего не значит, поскольку артист по кличке «национальный лидер», понятное дело, снова заявил, что «Россия ответит асимметрично, быстро и жестко. И как же не поверить «национальному лидеру»? Особенно, если ты дебил и не способен увидеть у нынешней России вместо армии голую жопу?

Так, что радуйся дебил спектаклям в виде военных парадов, обсуждай дебил, что сказали артисты в роли путина, и беги голосовать, беги! Ты же знаешь, что за кого ни проголосуешь, а они объявят, что ты проголосовал за них!