МИД спит, а Блинкен идет.

Джангиров восхищает и удивляет всегда.

Но сегодня он меня просто потряс.

Он рассказал о речи, которую Блинкен произнес при своем назначении, где тот упомянул об отчиме-еврее, пошедшем ад фашистских концлагерей. И якобы, этот отчим всю жизнь прожил под лозунгом :» God bless America!», поскольку американский солдат спас его от гибели.

И тут Джангиров приводит интервью американского известного международного эксперта, Самуэля Пизара, который тоже прошел кошмар лагерей уничтожения, и вынес после войны огромное уважение к подвигу советского воина.

«За этот героизм, а также за то, что Освенцим освободили Советские войска, я благодарен на всю жизнь.

Меня спасла и Сталинградская битва, которая стала поворотным моментом войны, и наступление Советской армии.».

И отвечает на вопрос : - Как Вы относитесь к попыткам политиков представить освободителей оккупантами?

- Для меня во время Второй мировой войны Россия была спасительницей. Я считаю своими спасителями российскую и американскую армии. Можно критиковать Сталина, Гулаг, все то, что произошло в России в 1920-1930-х годах, но нельзя ставить под вопрос героизм, жертву, победу России в войне против фашизма. Это свято.»

И тут Джангиров просто сбивает с ног. Оказывается, Самуэль Пизар и есть тот отчим Блинкена, о котором он так прочувствованно говорил в благодарственной речи на своем назначении.

Блинкен, который в любом контексте пытается принизить Россию и ее историю, Блинкен, который пламенно превозносит спасительницу-Америку – пасынок того самого Самуэля Пизара, который в детстве носил красный галстук и мечтал об ордене Ленина, который всю жизнь был благодарен Советской Армии, и стремился стать связующим звеном дружбы между США и СССР.

Но у меня вопрос, почему о черной неблагодарности Блинкена, о том, что он исказил историю и мнение своего приемного отца, мы узнаем от политолога, а не из уст представителя российского МИДа или официальных российских историков?

Ведь это же просто сногсшибательная информация, которая высвечивает объективность и приверженность идеалам справедливости ярчайшего представителя американского истэблишмента.

Почему за бугром знают до мельчайших деталей все родственные связи любого российского политика, а в России как будто вообще нет таких структур и служб?

Тщательнее надо работать, и такие подачи нужно не проигрывать!